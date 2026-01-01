كل سنة وإنتي عمري وآمالي.. أحدث ظهور لـ آمال ماهر وزوجها

نشر رجل الأعمال علي محجوب، صورة جديدة مع الفنانة آمال ماهر في أحدث ظهور بعد زواجهما.

وكتب علي محجوب، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، معلقًا: “كل سنة وإنتي عمري وآمالي”.

أمال ماهر وزوجها

أحدث ألبومات أمال ماهر

ويأتي هذا الإصدار بعد النجاح اللافت الذي حققه ألبومها الأخير (حاجة غير)، الذي طُرح في صيف 2025 وضم 10 أغنيات، صُور منها 8 كليبات ، إضافة إلى تصدّر أغنية “نسيت اسمي” قائمة الاستماع على منصة أنغامي إلي جانب تحقيقها ملايين المشاهدات علي يوتيوب هي وباقي أغاني الألبوم.

أحدث ظهور للفنانة آمال ماهر

وكان أحدث ظهور فني لآمال ماهر في احتفالية “مصر وطن السلام”، حيث قدّمت دويتو مميزًا مع الفنان حمزة نمرة.

وتستعد آمال ماهر حاليًا لحفل كبير في قصر القبة يوم 28 نوفمبر بمشاركة الفنان بهاء سلطان، حيث ستقدم باقة من أحدث أغانيها، إلى جانب أغنيتها الجديدة “خذلني” التي ينتظرها الجمهور بشغف.

