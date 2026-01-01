قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتح باب التقديم في المدرسة المصرية الألمانية بأكتوبر عبر هذا الرابط|سجل الآن
15 طن دقيق.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة
سماء يناير تحتضن القمر العملاق ومذنب ونجم الشعرى.. 10ظواهر فلكية تخطف الأنظار
اللجنة المصرية لإغاثة سكان غزة توفر الغذاء والخيام للفلسطينيين.. التفاصيل
طقس أول أيام 2026 .. الأرصاد تحذر: الجو شديد البرودة وسقوط أمطار
مصر ستتوج ببطولة الأمم الأفريقية وصلاح سيرحل عن ليفربول.. توقعات خبراء الأبراج
الزراعة تنجح في فتح سوق جمهورية الدومينكان أمام الموالح المصرية والرمان
ضبط مخدرات بـ 50 مليون جنيه.. الداخلية تداهم أوكار الكيف في سوهاج
خريطة أماكن 10 مدارس مصرية يابانية جديدة تقرر افتتاحها العام المقبل
ما هو النظام التعليمى المُطبق في المدارس المصرية اليابانية ؟.. تفاصيل كاملة
يقظة طبيبة تكشف الخطر في اللحظة الأخيرة.. إنقاذ رضيعة من موت محقق بلدغة عقرب في سوهاج
حلم قديم يتحول إلى واقع.. موعد تشتغيل محطة الضبعة النووية
فن وثقافة

كل سنة وإنتي عمري وآمالي.. أحدث ظهور لـ آمال ماهر وزوجها

آمال ماهر رفقة زوجها
آمال ماهر رفقة زوجها
سارة عبد الله

نشر رجل الأعمال علي محجوب، صورة جديدة مع الفنانة آمال ماهر في أحدث ظهور بعد زواجهما.

وكتب علي محجوب، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، معلقًا: “كل سنة وإنتي عمري وآمالي”.

أمال ماهر وزوجها

أحدث ألبومات أمال ماهر 

ويأتي هذا الإصدار بعد النجاح اللافت الذي حققه ألبومها الأخير (حاجة غير)، الذي طُرح في صيف 2025 وضم 10 أغنيات، صُور منها 8 كليبات ، إضافة إلى تصدّر أغنية “نسيت اسمي” قائمة الاستماع على منصة أنغامي إلي جانب تحقيقها ملايين المشاهدات علي يوتيوب هي وباقي أغاني الألبوم.

أحدث ظهور للفنانة آمال ماهر

وكان أحدث ظهور فني لآمال ماهر في احتفالية “مصر وطن السلام”، حيث قدّمت دويتو مميزًا مع الفنان حمزة نمرة.

وتستعد آمال ماهر حاليًا لحفل كبير في قصر القبة يوم 28 نوفمبر بمشاركة الفنان بهاء سلطان، حيث ستقدم باقة من أحدث أغانيها، إلى جانب أغنيتها الجديدة “خذلني” التي ينتظرها الجمهور بشغف.
 

علي محجوب أمال ماهر أحدث ألبومات أمال ماهر

