فن وثقافة

منة فضالي تحتفل بالعام الجديد من منزلها.. شاهد

سارة عبد الله

شاركت الفنانة منة فضالي، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت منة فضالي بأجواء احتفالية من منزلها بمناسبة العام الجديد، والتقطت صورا أمام شجرة الكريسماس. 

من جانب اخر، كشفت الفنانة منة فضالى، عن قناعاتها الشخصية وعلاقتها بالحياة والفن. 

وقالت منة فضالي خلال برنامج “بعد غياب”، أن قرار الحجاب أو الاعتزال ليس مجرد خطوة شكلية، مشيرة إلى أنه إذا قررت ارتداء الحجاب يومًا ما فقد تبتعد عن الوسط الفنى وتبدأ حياة مختلفة بعيدًا عن الأضواء وستسافر إلى الخارج.

وأكدت منة فضالى حبها الشديد للحيوانات قائلة : أننى أجد فيهم وفاءً ورحمة أحيانًا تفتقدهما لدى البشر، وحرصى الدائم على رعايتهم وإطعامهم، وأعتبرهم مصدر صدق وأمان فى حياتى.

أكثر اللحظات تأثيرا فى منة فضالى 

واستعادت منة فضالي واحدة من أكثر اللحظات تأثيرًا في حياتها، وهي فقدان جدتها التي قامت بدور الأم في طفولتها، مؤكدة أنها كانت كل شيء بالنسبة لها، ومصدر الأمان والدفء والدعم.

وأوضحت أن جدتها لم تكن مجرد جدة، بل كانت الأم قبل أي شيء، خاصة في ظل انشغال والدتها بالعمل. وكشفت أن آخر مكالمة جمعتها بجدتها كانت صباح يوم وفاتها، قبل أن تفارق الحياة فجأة وهي تحتضن صور منة، وهي ذكرى لا تزال حاضرة بقوة في وجدانها رغم مرور السنوات، مؤكدة أن ألم الفقد لا يزول مع الوقت.

