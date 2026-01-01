قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين في كأس أمم أفريقيا
ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة
فرنسا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15عامًا اعتبارًا من 2026
بسبب الألعاب النارية.. إصابة 25 شخصًا في مدينة كراتشي الباكستانية
رئيس الوزراء ييتفقد أعمال التطوير بمصنع سيماف
أثناء الليل.. الدفاع الروسية تكشف تفاصيل إسقاط 168 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة
الداخلية تيسّر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
«زيلينسكي» نرغب في إنهاء الحرب وليس إنهاء أوكرانيا
حلول جذرية.. بدء صيانة سور مجرى العيون بالتنسيق مع وزارة الآثار | صور
خطوات التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027
وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه شعب هايتي
الكواليتي والأسعار نار.. 5 تحديات تواجه الكرة المصرية بـ 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أبرز تصريحات أحمد السقا عن أولاده وطليقته في برنامج واحد من الناس.. تعرف عليها

مها الصغير
مها الصغير
أحمد البهى

حل الفنان أحمد السقا ضيف علي برنامج واحد من الناس، من تقديم الاعلامي عمرو الليثي . 

وقال أحمد السقا خلال الحلقة ان أولاده متسامحين ومهذبين ، مؤكدًا ان ابنه وياسين محب  للفن  مثله، اما ابنته  ابنته نادية فتتسم بالهدوء مثله والدته، اما حمزة ابنه فهو محب  الرياضة.

وتحدث السقا ، وعن الازمة الأخيرة مع زوجته مؤكدا ان اولاده يعيشون معه، بينما تنتقل ابنته بينهم. 

وواستكما السقا حديثه قائلًا: لا اعلم ما يخبئه المستقبل فهو بأمر الله والوضع الحالي أنا مستقر واحتوي أولادي ولدي اتزان وأصدقائي بجواري ، وأولادي مركزين في دراستهم وكل انسان في حياته وانا احترم اولادي وأقدر والعشرة وانها ام اولادي  ، وأننا نعيش في دولة القانون وهناك قانون ربنا وكل إنسان بياخد حقه.

واضاف: علي الرغم من الانفصال أنا حريص علي اولادي وان هناك عشرة  ، وعندما تطلب النصيحة  لا اتأخر، فقد  كنت أتعامل معاها بما يرضي الله ولا أسمح لأحد أن يهينها لانها ام اولادي . 

وتابع السقا: ونحن في دولة مؤسسات ودولة قانون ولن اسمح بأي تجاوز ، وعندما حدث خطأ من زوجتي السابقة كنت وقتها في تأدية فريضة الحج ك ، وانا احترم العشرة  واعتقد حدث اعتذار وانتهي هذا الموضوع.

أحمد السقا مها الصغير الفنان أحمد السقا عمرو الليثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

المرتفع السيبيري يفرض سيطرته.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

طارق مصطفى

ليس طارق مصطفى.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة حول مدرب الزمالك الجديد

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

بطولة أمم افريقيا

كأس أمم أفريقيا.. تعرف على مواعيد مواجهات دور الــ16

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وجو شديد البرودة صباحا

طقس أول أيام 2026 .. الأرصاد تحذر من شبورة وجو شديد البرودة فجرا

المتحدث باسم القوات الجنوبية الحكومية

اليمن.. القوات الحكومية الجنوبية تنفي الانسحاب من حضرموت والمهرة

ترشيحاتنا

دعاء ليلة رأس السنة الميلادية

دعاء ليلة رأس السنة الميلادية .. احرص عليه الآن واغتنم الفرصة

الدكتور علي فخر، أمين الفتوى

هل يجوز حرمان بعض الأبناء من الميراث لأي سبب ؟.. علي فخر يجيب

دعاء استقبال العام الجديد

دعاء استقبال العام الجديد .. احرص عليه في قيام الليل

بالصور

مش هتصدق شكلها .. شيماء سيف بفستان قصير تثير الجدل بإطلالة رأس السنة

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

لا تتجاهلها .. أول تحذير صحي من جمال شعبان في 2026

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

بتصحى تعبان أو مصدع .. نصائح لأفضل وضعيات نوم صحيحة

وضعيات النوم
وضعيات النوم
وضعيات النوم

لتوحيد لون البشرة.. استخدمي ماسك البنجر

لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر
لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر
لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد