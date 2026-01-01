أبرز تصريحات أحمد السقا عن أولاده وطليقته في برنامج واحد من الناس.. تعرف عليها

حل الفنان أحمد السقا ضيف علي برنامج واحد من الناس، من تقديم الاعلامي عمرو الليثي .

وقال أحمد السقا خلال الحلقة ان أولاده متسامحين ومهذبين ، مؤكدًا ان ابنه وياسين محب للفن مثله، اما ابنته ابنته نادية فتتسم بالهدوء مثله والدته، اما حمزة ابنه فهو محب الرياضة.

وتحدث السقا ، وعن الازمة الأخيرة مع زوجته مؤكدا ان اولاده يعيشون معه، بينما تنتقل ابنته بينهم.

وواستكما السقا حديثه قائلًا: لا اعلم ما يخبئه المستقبل فهو بأمر الله والوضع الحالي أنا مستقر واحتوي أولادي ولدي اتزان وأصدقائي بجواري ، وأولادي مركزين في دراستهم وكل انسان في حياته وانا احترم اولادي وأقدر والعشرة وانها ام اولادي ، وأننا نعيش في دولة القانون وهناك قانون ربنا وكل إنسان بياخد حقه.

واضاف: علي الرغم من الانفصال أنا حريص علي اولادي وان هناك عشرة ، وعندما تطلب النصيحة لا اتأخر، فقد كنت أتعامل معاها بما يرضي الله ولا أسمح لأحد أن يهينها لانها ام اولادي .

وتابع السقا: ونحن في دولة مؤسسات ودولة قانون ولن اسمح بأي تجاوز ، وعندما حدث خطأ من زوجتي السابقة كنت وقتها في تأدية فريضة الحج ك ، وانا احترم العشرة واعتقد حدث اعتذار وانتهي هذا الموضوع.