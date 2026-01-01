غنى سيرة الحب.. محمد فؤاد يتألق بأضخم حفلات رأس السنة فى القاهرة الجديدة

أحيا الميجا ستار محمد فؤاد أضخم حفلات وراس السنة داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة بحضور غير مسبوق من مختلف الجنسيات العربية.



حضر محمد فؤاد "فؤش" حضر بصحبة نجله عبد الرحمن وإدارة أعماله وابن شقيقه إبراهيم فؤاد وطارق العتر وكان فى استقبالهم المنتج وليد منصور .

وأشعل فؤش الحفل بعدد كبير من أغانيه الشهيرة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها ابن بلد ، ساعات بشتاق ،طمني عليك،الحب الحقيقي، كداب، ياعنيك ياغرامك، شاهدين عليه ، كامانانا ، حبيبي يا .. وغيرها ممن تخللها العديد من الصور التذكارية بطريقة ال "سيلفي".

وتخلل الحفل اندماج قؤش في تقديم أغنية "سيرة الحب " لكوكب الشرق أم كلثوم وحصدت هتافات وصيحات الإعجاب.

كما حرص على تقديم أغنية باللهجة السودانية تحية لجمهوره الحضور من دولة السودان .

استحق الحفل لقب اقوي حفلات راس السنة منها تنظيم المنتج وليد منصور وشارك في إحياء الفقرات الاولي النجوم رامي عياش ومصطفي حجاج وكارمن سليمان .