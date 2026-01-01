كارمن سليمان تشعل أضخم حفلات رأس السنة بأغنية "لينا رقصة" بالقاهرة الجديدة.. صور

أحيت النجمة كارمن سليمان حفلها بليلة رأس السنة داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة بحضور ضخم من الأسر من مختلف الجنسيات العربية .

حضرت كارمن بكامل أناقتها مرتدية فستانا أسود بصحبة مدير أعمالها ميمي فؤاد وكان في استقبالهما منظم الحفل المنتج وليد منصور وأحمد فخامة.

وبمجرد صعود كارمن سليمان علي خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية مرددة اغنية "لينا رقصة" استقبلها الجمهور بعاصفة من التصفيق الحار وعبارات "وحشتينا يا كارمن" .



واشعلت كارمن الحفل بوصلة طربية من اغانيها الرومانسية منها ولما تشوفك عيني، وإخباري، وتفنن، وماهي سهلة، وعظمة على عظمة .. بالإضافة إلى اغاني البومها الأخير "اصح غلطه" وغيرها ممن قدمتها تلبية لرغبات المعجبين.