على مسئوليتي يرصد احتفالات رأس السنة من الكوربة والتجمع الخامس

نقلت مراسلة قناة صدى البلد نورهان عادل، أجواء احتفالات راس السنة من الكوربة، متابعة: الكل يحتفل بالأجواء الاحتفالية المختلفة العام الحالي.



وقالت خلال حديثها ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى،:"الكل متواجد في الشارع للاحتفال برأس السنة وبداية العام الجديد"، متابعة: نتمنى أن تكون سنة سعيدة على الجميع.



وأوضح هاني النحاس، مراسل قناة صدى البلد من التجمع الخامس، أن هناك حالة ازدحام كبيرة في التجمع الخامس، والأسر المصرية متواجدة بقوة للاحتفال برأس السنة.

واسترسل: هناك عائلات عربية متواجدة للاحتفال برأس السنة، وكذلك الشباب المصري.