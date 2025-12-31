الجميع واحد دون تفرقة.. على مسئوليتي يرصد احتفالات رأس السنة من ممشى أهل مصر

قال محمد أبو شنب، مراسل قناة صدى البلد، إن المشهد في "ممشى أهل مصر" ليلة رأس السنة، اتسم بالجاذبية والفرحة.

وأكد خلال حديثه ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الجميع يحتفل سواسية دون أي تفرقة بين مسلم ومسيحي، في صورة تعكس وحدة النسيج الوطني.

وأضاف أن ممشى أهل مصر سيشهد عددًا من المفاجآت، أبرزها إطلاق الألعاب النارية مع حلول الساعة الثانية عشرة منتصف الليل احتفالًا بالسنة الجديدة.

وفي سياق الاحتفالات برأس السنة، أشار إلى أن برج القاهرة أضاء بأنوار مبهجة ومبهرة، موضحًا أن الصورة العامة والابتسامات التي ارتسمت على وجوه المواطنين تعكس حالة من التفاؤل والأمل، وتؤكد تطلع الجميع إلى مستقبل أفضل لمصر.