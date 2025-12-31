أحمد موسى: الدولة توفر الأمن والاستقرار واحتفالات رأس السنة مستمرة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية تواصل القيام بدورها في توفير الأمن والاستقرار للمواطنين، مشددًا على أن جميع الجهود المبذولة تصب في مصلحة المواطن المصري.



وأشار خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد إلى وجود آلاف المواطنين في العاصمة الإدارية الجديدة للاحتفال برأس السنة، في أجواء آمنة ومنظمة، لافتًا إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لتسهيل حركة التنقل خلال الاحتفالات.



وأوضح أن القطار الكهربائي الخفيف سيواصل العمل حتى الساعة الثانية صباحًا بمناسبة رأس السنة الجديدة، مع تحرك القطارات كل 10 دقائق.



وأكد على أن آخر قطار سيغادر من محطة الفنون في تمام الثانية صباحًا، لتيسير عودة المواطنين بعد انتهاء الاحتفالات.