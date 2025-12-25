مصطفى حجاج يواصل تألقه في ويشعل حفله الثاني بـ"الكريسماس" فى العاصمة الجديدة

يواصل النجم الشعبي مصطفي حجاج تألقه بحفلات الكريسماس ويشعل حفله الغنائي الثاني بالعاصمة الجديدة بحضور ضخم من الأسر والشباب من مختلف الأعمار.



حضر مصطفي حجاج بكامل اناقته مرتديا ملابس كاجوال بصحبة مديرة أعماله ميرا أمير والشاعر رفيق نجيب وكان في استقبالهما منظم الحفل المنتج وليد منصور ود.ايمن منصور.



وبمجرد صعود حجاج على خشبة المسرح مرددا "يابتاع النعاع" تعالت هتفات وصيحات الإعجاب الحار بعدها حرص على تحية الجمهور لحفاوة الإستقبال .



و قدم حجاج عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة المميزة التى أشعلت المزيد من أجواء البهجة والرومانسية منها "مايحنلهاش" ،"الوجع" ، ، خطوة، حب مين، بنت الناس، بطليني، سنين، شكشكه، يا باي، يا لوز مقشر، 100 وش ،عملنا قيمة بالإضافة الى "زحمه يا دينا" لعدوية بالإضافة إلى بعض الأغنيات التي فدمها تلبية لرغبات المعجبين.

على جانب اخر يستعد مصطفي حجاج لإحياء العديد من السهرات الضخمة ليلة راس السنة منها حفلا داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة بمشاركة النجمين محمد فؤاد واللبناني رامي عياش بالإضافة الى حفل نادي هيلوبوليس بمشاركة المطرب إيهاب توفيق.