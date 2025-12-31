رسالة مؤثرة من إسعاد يونس لأحمد السقا في احتفالية رأس السنة على قناة الحياة

شهدت احتفالية قناة الحياة بالعام الجديد لحظات إنسانية مؤثرة، بعدما تلقّى النجم أحمد السقا رسالة خاصة من النجمة الكبيرة إسعاد يونس، خلال استضافته في سهرة رأس السنة مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي.

مناقشة أحد المشاهد

وخلال اللقاء، كشف أحمد السقا كواليس جملته الشهيرة «من النهارده مافيش حكومة… أنا الحكومة»، موضحًا أنها جاءت أثناء مناقشة أحد المشاهد مع المخرج شريف عرفة، ولم يكن يتوقع أن تحقق هذا النجاح الكبير وتتحول إلى علامة مميزة في مشواره الفني.

وفاجأت الفنانة إسعاد يونس السقا برسالة مصورة، أكدت خلالها أن علاقتهما تتجاوز حدود العمل الفني، قائلة إن العلاقة بينهما إنسانية بالدرجة الأولى وتشبه علاقة الأم بابنها. وأشادت بموهبته وتميزه، مشيرة إلى تعاونهما في أعمال مهمة مثل «أفريكانو» و«شورت وفانلة وكاب».

موقف إصابته في عينه

وأضافت إسعاد يونس أن أحمد السقا يتمتع بقلب طيب ونقاء شديد، ودائمًا ما يفضفض معها دون أن يسيء لأحد، مؤكدة أنه من أنقى الشخصيات التي عرفتها في الوسط الفني. كما استرجعت موقف إصابته في عينه، موضحة أن الجميع كان بجانبه، لما يحظى به من حب صادق دون أي مصلحة، معربة عن أملها في تجدد التعاون الفني بينهما.

ردّ أحمد السقا

من جانبه، رد أحمد السقا على رسالة إسعاد يونس بكلمات مليئة بالمحبة، متمنيًا لها عامًا سعيدًا، ومؤكدًا قربه الشديد منها، قائلاً إنه بطبيعته يميل للوحدة، لكنه حين يرغب في الحديث يلجأ إليها ويناديها بـ«خالتي»، معتبرًا إياها حالة إنسانية استثنائية في حياته، يكنّ لها كل الاحترام والتقدير.

وتناول السقا خلال الحلقة عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها حديثه المؤثر عن قصة ارتباطه بدفن الموتى، ورفضه دفن شخص واحد فقط، إلى جانب تأثره الشديد عند ذكر صديق عمره الفنان الراحل سليمان عيد.

كما تحدث عن علاقته بزوجته السابقة مها الصغير والوضع الحالي بينهما، موجّهًا رسالة حاسمة، وكشف تفاصيل عن فيلمه الجديد مع ياسمين عبد العزيز والمخرج معتز التوني والكاتب محمد الليثي، معربًا عن سعادته الكبيرة بهذا التعاون.

التعامل مع السوشيال ميديا

وتطرق السقا أيضًا إلى رأيه في تجربة ابنه ياسين الفنية، وقدم له نصائح أبوية حول التعامل مع السوشيال ميديا، كما وجّه رسائل غير مباشرة عبر كتابة الشعر، مؤكدًا في ختام حديثه أن الفنان محمد هنيدي كان سببًا رئيسيًا في صناعة سعادة جيل كامل.