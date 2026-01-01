محمد إمام يُهنئ جمهوره بالعام الجديد: «كل سنة وانتوا حلوين جميعاً.. واستنوا الكينج»

هنأ الفنان محمد إمام، جمهوره بالعام الجديد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب محمد إمام عبر فيسبوك: “كل سنة وانتوا حلويين جميعاً، سنة جميلة لطيفة على الكل ويا رب خير إن شاء الله استنوا الكينج فى رمضان بإذن الله، وفى مفاجأة جامدة في العيد، ربنا يقدرني وأعملكم حاجات حلوة تسعدكم دايماً، بحبكم كتييييير جداً”.

ويترقب الجمهور عرض مسلسل «الكينج»، فى الموسم الرمضانى المقبل، بطولة كل من: محمد إمام، حنان مطاوع، عمرو عبدالجليل، ميرنا جميل، سامى مغاورى، حجاج عبدالعظيم، ومن تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

ونفي الفنان محمد إمام ، توجيه رسالة لشخص بعينه من حديث سابق له بشأن الأعلى أجرا في الوطن العربي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب محمد إمام : أنا مش عارف ليه في ناس فهمت إن أنا نزلت بوست لشخص محدد، أنا عامل ليهم كلهم ونتكلم جد شويه، أنا عمري لا حطيت حد ولا هحط حد في دماغي ، وده اللي اتعلمته من أبويا ربنا يخليه لينا.

وتابع: إني أكون ابن أكبر نجم في التاريخ، ووصلت للي أنا فيه دلوقتي ده ماكنش سهل أبداً وده كان بفضل حبكم ودعمكم ليا بعد فضل ربنا.

وأضاف: يعني أنا أصلاً فيا اللي مكفيني وحقيقي بتمنى الخير للجميع .. المنافسة دي بتخلينا نطلع أحسن ما فينا ، وكل ده في صالح الجمهور العظيم اللي زيكم .. بشكر كل اللي بيحبني.. أنا بحبكم أكتر بكتير وانتوا أهم حاجة في حياتي.