عاجل
فنلندا تصادر سفينة قادمة من روسيا للاشتباه بتخريب كابلات اتصالات بحرية
كأس الأمم الإفريقية.. موعد مباراة منتخب مصر وبنين
هجوم أوكراني جديد على مقاطعة كورسك الروسية ووقوع أضرار في 5 منازل
غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز في الحقوق والواجبات بعقد العمل بسبب الجنـ.ـس
زلزال قوي يضرب جنوب شرق الهند مع أول أيام 2026
أبرز مباريات اليوم الخميس 1-1-2026.. والقنوات الناقلة
محمد إمام يُهنئ جمهوره بالعام الجديد: «كل سنة وانتوا حلوين جميعاً.. واستنوا الكينج»
وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 168 مسيرة أوكرانية
الجالية المصرية بالكويت تواصل التصويت في جولة الإعادة بدوائر المرحلة الأولى المُلغاة
«بن غفير» : يجب ألا ننتقل إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل إعادة آخر جثة
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026
تعرف على أمنية ترامب في عام 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

محمد إمام يُهنئ جمهوره بالعام الجديد: «كل سنة وانتوا حلوين جميعاً.. واستنوا الكينج»

محمد إمام
محمد إمام
سارة عبد الله

هنأ الفنان محمد إمام، جمهوره بالعام الجديد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب محمد إمام عبر فيسبوك: “كل سنة وانتوا حلويين جميعاً، سنة جميلة لطيفة على الكل ويا رب خير إن شاء الله استنوا الكينج فى رمضان بإذن الله، وفى مفاجأة جامدة في العيد، ربنا يقدرني وأعملكم حاجات حلوة تسعدكم دايماً، بحبكم كتييييير جداً”.

ويترقب الجمهور عرض مسلسل «الكينج»، فى الموسم الرمضانى المقبل، بطولة كل من: محمد إمام، حنان مطاوع، عمرو عبدالجليل، ميرنا جميل، سامى مغاورى، حجاج عبدالعظيم، ومن تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

ونفي الفنان محمد إمام ، توجيه رسالة لشخص بعينه من حديث سابق له بشأن الأعلى أجرا في الوطن العربي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب محمد إمام : أنا مش عارف ليه في ناس فهمت إن أنا نزلت بوست لشخص محدد، أنا عامل ليهم كلهم ونتكلم جد شويه، أنا عمري لا حطيت حد ولا هحط حد في دماغي ، وده اللي اتعلمته من أبويا ربنا يخليه لينا.

وتابع: إني أكون ابن أكبر نجم في التاريخ، ووصلت للي أنا فيه دلوقتي ده ماكنش سهل أبداً وده كان بفضل حبكم ودعمكم ليا بعد فضل ربنا.

وأضاف: يعني أنا أصلاً فيا اللي مكفيني وحقيقي بتمنى الخير للجميع .. المنافسة دي بتخلينا نطلع أحسن ما فينا ، وكل ده في صالح الجمهور العظيم اللي زيكم .. بشكر كل اللي بيحبني.. أنا بحبكم أكتر بكتير وانتوا أهم حاجة في حياتي.

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

تراجع جديد في أسعار الذهب ليلة رأس السنة

حالة الطقس

المرتفع السيبيري يفرض سيطرته.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة

طارق مصطفى

ليس طارق مصطفى.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة حول مدرب الزمالك الجديد

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

صلاح

مفاجأة.. روما يرغب في استعادة محمد صلاح

بطولة أمم افريقيا

كأس أمم أفريقيا.. تعرف على مواعيد مواجهات دور الــ16

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وجو شديد البرودة صباحا

طقس أول أيام 2026 .. الأرصاد تحذر من شبورة وجو شديد البرودة فجرا

‏خوان بيزيرا

‏خوان بيزيرا يحتفل بالسنة الجديدة مع عائلته.. شاهد

تركي ال شيخ

تركي الشيخ : "حنستمر نحب الفن المصري لـ النهاية"

ابراهيم فايق

إبراهيم فايق يوجه رسالة لوالده في أحدث ظهور

بتصحى تعبان أو مصدع .. نصائح لأفضل وضعيات نوم صحيحة

وضعيات النوم
وضعيات النوم
وضعيات النوم

لتوحيد لون البشرة.. استخدمي ماسك البنجر

لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر
لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر
لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر

تويوتا تودع المفتاح التقليدي وتدخل العصر الرقمي مع مفاتيح أبل الذكية

تويوتا تودع المفتاح التقليدي
تويوتا تودع المفتاح التقليدي
تويوتا تودع المفتاح التقليدي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة

طارق جميل

انفصال مهني بعد 14 عامًا.. طارق جميل سعيد ينهي علاقته القانونية بعمرو أديب

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

