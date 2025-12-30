بمقطع فيديو .. محمد إمام يثير التكهنات: الكينج حارق ناس كتير

أثار الفنان محمد إمام الشكوك بمقطع فيديو شاركه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تزامنا مع الجدل الدائر بشأن مسألة الأعلى أجرًا فى الوسط الفنى.

وجاء الفيديو من أحد أعمال محمد إمام الشهيرة و علق كاتبا : واضح إن الكينج حارق ناس كتير بس مش مهم».

وكان قد صرح الفنان أحمد العوضي بأنه الاعلي أجرا و مشاهدة قائلا :أنا قلت الكلام وأنا قاعد في اللايف بكلم أخواتي وجمهوري، وبقول لهم إنني الأعلى أجرًا ومشاهدة والأكثر مبيعًا، ودا بفضل الله وبوجودكم في حياتي. الناس قالت إن دا مغرور، لكن أنا لا أدعي ما ليس حقيقة“.

وأضاف الفنان أحمد العوضي ان : “جوجل قالت إن مسلسل ‘فهد البطل’ كان الأعلى بحثًا في رمضان 2025، و’حق عرب’ الأكثر بحثًا في 2024. فما هو الغرور؟ أنا أشارك نجاحي مع جمهوري، وليس بقصد الإيذاء أو التفاخر على زملائي“.

وشدد الفنان أحمد العوضي، على احترامه لجميع الفنانين في الوسط الفتي، قائلا: “كوني رقم واحد اليوم لا يعني أنني أغيظ أحدًا، بل أفرح مع جمهوري بنجاحي، وأتمنى الأفضل للجميع“.