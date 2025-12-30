مش صح أوي .. محمد إمام يوضح حقيقة أجره في «الكينج»

علّق الفنان محمد إمام ، على الأنباء المتداولة بشأن حصوله على أعلى أجر هذا العام عن مسلسله الرمضاني «الكينج»، المقرر عرضه في موسم رمضان 2026.

ونشر إمام ، خبرًا عبر حسابه الشخصي على موقع «إنستجرام» يتناول حصوله على أجر يُقدَّر بـ 50 مليون جنيه عن المسلسل، وعلّق عليه قائلًا: «إنتو بتعرفوا الحاجات دي إزاي؟ هو مش صح أوي، بس حقيقي».

ويترقب الجمهور عرض مسلسل «الكينج»، فى الموسم الرمضانى المقبل، بطولة كل من: محمد إمام، حنان مطاوع، عمرو عبدالجليل، ميرنا جميل، سامى مغاورى، حجاج عبدالعظيم، ومن تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.



