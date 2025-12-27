محمد إمام يوجه رسالة لـ شيرين عادل: شوفت معاها نجاح جبار

تحدث النجم محمد إمام، عن دور المخرجة شيرين عادل فى مشواره المهنى، وذلك بعد تعاونه معها فى عدد من الأعمال، موضحا أنها أهم مخرجة فى الدراما العربية، إذ أنهما يتعاونان فى مسلسل «الكينج»، المقرر عرضه بموسم رمضان 2026.

وكتب محمد إمام عبر «انستجرام»: «شريكة النجاح ووش الخير، ومن أحلى الحاجات اللى حصلتلى، أهم وأشطر مخرجة فى الدراما العربية، المخرجة الكبيرة والقديرة شيرين عادل، فرقت معايا فى مشوارى وشوفت معاها نجاح جبار».

ويترقب الجمهور عرض مسلسل «الكينج» فى الموسم الرمضانى المقبل، بطولة كل من: محمد إمام، حنان مطاوع، عمرو عبدالجليل، ميرنا جميل، سامى مغاورى، حجاج عبدالعظيم، ومن تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.