العثور على رضيعة ملقاة على رصيف محطة سكة حديد طما بسوهاج
مروحيات الاحتلال تقصف خان يونس ومدينة رفح الفلسطينية بالأسلحة الثقيلة
انطلاق ماراثون جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بسوهاج خلال دقائق
لماذا سمي رجب شهر الله؟.. بسبب 6 أسرار عجيبة لا يعرفها كثيرون
أسعار النفط تتراجع وسط تقدم محادثات إنهاء حرب أوكرانيا
بولندا .. إغلاق مطاري ريشيشوف ولوبلين مؤقتا
الأحد.. ترامب يناقش خطة زيلينسكي للسلام لإنهاء حرب أوكرانيا وروسيا
إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي بالصحراوي الغربي بأسيوط
محمد إمام يوجه رسالة لـ شيرين عادل: شوفت معاها نجاح جبار
انخفاضات مرتقبة للدولار بالربع الأول من 2026 مع استقرار الأسعار المحلية
بالأسماء.. صراع مبكر على صفقات يناير بين الأهلي والزمالك وبيراميدز
فضل صلاة الضحى في رجب.. ركعتين تفتح لك 13 بابا للرزق
فن وثقافة

محمد إمام يوجه رسالة لـ شيرين عادل: شوفت معاها نجاح جبار

محمد امام
محمد امام
يمنى عبد الظاهر

تحدث النجم محمد إمام، عن دور المخرجة شيرين عادل فى مشواره المهنى، وذلك بعد تعاونه معها فى عدد من الأعمال، موضحا أنها أهم مخرجة فى الدراما العربية، إذ أنهما يتعاونان فى مسلسل «الكينج»، المقرر عرضه بموسم رمضان 2026.

وكتب محمد إمام عبر «انستجرام»: «شريكة النجاح ووش الخير، ومن أحلى الحاجات اللى حصلتلى، أهم وأشطر مخرجة فى الدراما العربية، المخرجة الكبيرة والقديرة شيرين عادل، فرقت معايا فى مشوارى وشوفت معاها نجاح جبار».

ويترقب الجمهور عرض مسلسل «الكينج» فى الموسم الرمضانى المقبل، بطولة كل من: محمد إمام، حنان مطاوع، عمرو عبدالجليل، ميرنا جميل، سامى مغاورى، حجاج عبدالعظيم، ومن تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

