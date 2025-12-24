قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
الوزراء يصدر تحليلا جديدا حول آفاق صناعة الغزل والنسيج ويستعرض أبرز التجارب الدولية والفرص المحلية
استبعاد الشبهة الجنائية.. براءة والدة المتهم بالاعتداء علي مدرس بالإسماعيلية باستخدام المقص
في خريطة رأس السنة| إطلالة ريهام عبد الغفور تثير الجدل.. ونقابة الممثلين تتوعد المشبوهين
إيران وغزة في صدارة المباحثات| نتنياهو يحدد أولويات لقائه المنتظر مع ترامب.. تفاصيل
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
ترقب في محطات الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
البرلمان الجزائري يصوت على قانون يجرم الاستعمار الفرنسي
قبل لقاء الجمعة .. هل ينجح منتخب مصر فى التفوق القاري أم تتواصل عقدة جنوب إفريقيا التاريخية؟
بابا نويل يوزع هداياه على السائحين داخل فنادق البحر الأحمر احتفالًا بأعياد الكريسماس
القبض على المتهمين بالتعدى على سائق بالسويس
القافلة 101.. الهلال الأحمر يواصل دعم غزة بمساعدات غذائية وطبية وشتوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد إمام ناعيا محمد عبد الحميد: خالص عزائي لأخي وصديقي

محمد إمام
محمد إمام
ميرنا محمود

نعي الفنان محمد إمام، الماكيير محمد عبد الحميد، الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية.


وكتب محمد إمام، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام : 

إِنَّا اللَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ .. خالص عزائي لاخي وصديقي أحمد عبد الحميد والاسرة الكريمه في وفاه المغفور له والده الماكيير الكبير محمد عبد الحميد البقاء والدوام الله


و كلن قد  أعلن الفنان أحمد عبد الحميد وفاة والده فنان المكياج الشهير محمد عبد الحميد بعد صراعه مع المرض، وكتب عبر حسابه على "فيس بوك": "بسم الله الرحمن الرحيم ؛ (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))..

وتابع: ببالغ الحزن والاسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره توفى إلى رحمة الله والدى الحاج المغفور له بإذن الله محمد عبد الحميد عبدالرحيم حفني صلاة الجنازة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد".

محمد إمام الماكير محمد عبد الحميد وفاة محمد عبد الحميد عزاء محمد عبد الحميد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان أشرف زكي

بعد واقعة ريهام عبدالغفور.. أشرف زكي: لن نتهاون مع أي إساءة للفنانين أو تشويه صورة مصر

مشغولات ذهبية

موجة صعود قوية.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الفريق أول ركن محمد الحداد

بعد تحطم طائرته في تركيا.. قائد الجيش الليبي ينعى رئيس أركان حكومة «الدبيبة»

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

حسام حسن

حسام حسن في ورطة أمام جنوب إفريقيا بسبب «مروان» و«تريزيجيه» | تفاصيل

أحمد عبد الحميد

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

أرض الزمالك

بمساحة 177 فدانًا .. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

ترشيحاتنا

الغرف التجارية

غرفة الصناعات الهندسية تبحث مع رئيس اتحاد الغرف الليبية فرص نفاذ المنتجات المصرية

أمين عام شعبة المصدرين بـالاتحاد العام للغرف التجارية

شعبة المصدرين: مصر البوابة الاقتصادية والسياسية لأفريقيا ومركزها اللوجستي المرتقب

رئيس مصلحة الجمارك خلال مشاركته في الصالون السياحي

رئيس الجمارك: ⁠التحول الرقمي والتسهيلات الجمركية يعززان تنافسية الاقتصاد

بالصور

دراسة حديثة: خطأ واحد في الأكل يزيد الوزن حتى مع الرجيم

خطأ واحد في الأكل يزيد الوزن حتى مع الرجيم
خطأ واحد في الأكل يزيد الوزن حتى مع الرجيم
خطأ واحد في الأكل يزيد الوزن حتى مع الرجيم

رحلة الانهيار.. زوكس تسحب «الروبوتاكسي» من الأسواق بسبب عيوب خطيرة

الروبوتاكسي
الروبوتاكسي
الروبوتاكسي

وزير الكهرباء: التعاون مع الصين في مجالات استكشاف وتقييم وتعدين خامات العناصر الأرضية النادرة

وزير الكهرباء والوفد المرافق له
وزير الكهرباء والوفد المرافق له
وزير الكهرباء والوفد المرافق له

من الظل إلى المواجهة المفتوحة.. استراتيجية استخباراتية بريطانية جديدة تضع روسيا والصين في قلب الأولويات

رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني بليز ميتريويلي
رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني بليز ميتريويلي
رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني بليز ميتريويلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد