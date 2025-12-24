محمد إمام ناعيا محمد عبد الحميد: خالص عزائي لأخي وصديقي

نعي الفنان محمد إمام، الماكيير محمد عبد الحميد، الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية.



وكتب محمد إمام، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام :

إِنَّا اللَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ .. خالص عزائي لاخي وصديقي أحمد عبد الحميد والاسرة الكريمه في وفاه المغفور له والده الماكيير الكبير محمد عبد الحميد البقاء والدوام الله



و كلن قد أعلن الفنان أحمد عبد الحميد وفاة والده فنان المكياج الشهير محمد عبد الحميد بعد صراعه مع المرض، وكتب عبر حسابه على "فيس بوك": "بسم الله الرحمن الرحيم ؛ (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))..

وتابع: ببالغ الحزن والاسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره توفى إلى رحمة الله والدى الحاج المغفور له بإذن الله محمد عبد الحميد عبدالرحيم حفني صلاة الجنازة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد".