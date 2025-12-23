هند صبري تنعى محمد عبد الحميد : كنت أحس على كرسيه إني في يد أمينة.. ورسم أغلب أدواري

نعت الفنانة هند صبري الماكيير محمد عبد الحميد، الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية.



وكتبت هند صبري ، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام : الأستاذ الكبير في كل حاجة المعلم..الصديق..الأمين .. الفنان .. الراقي محمد عبد الحميد .

و تابعت: لا يوجد كلام يصف هذا الإنسان غير الشرف والعفاف و النبل والرقي.. شرفت بالعمل مع محمد سنوات طويلة تخيل معي و رسم أغلب أدواري من أمينة في حلاوة الدنيا لعلا عبد الصبور ، مرورا بلوليا في الفيل الأزرق محمد كان سندي و مرايتي .

و أضافت : كنت أحس على كرسيه إني في يد أمينة ، محمد كان أخ حقيقي .. و عزائي أنه أكيد ارتاح من التعب الي كان فيه من كذا سنة .. و إنّه ساب بنت و ولد صالحين و جمال زيه يدعوله و يكمله عمله الصالح .

واستكملت :في أمان الله يا محمد ما فيش و لا هيبقى فيه زيك كإنسان و كفنان .. الله يرحمك و يسكنك فسيح جناته أنت و أمي و جميع المؤمنين و يصبر آية و أحمد و حنان و كل حبايبك نسألكم الدعاء و الفاتحة على روحه.

و كان قد أعلن الفنان أحمد عبد الحميد تلقي عزاء والده الماكيير محمد عبد الحميد غداً الأربعاء بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد بقاعة الوهاب.



الفنان أحمد عبد الحميد قد أعلن وفاة والده فنان المكياج الشهير محمد عبد الحميد بعد صراعه مع المرض، وكتب عبر حسابه على "فيس بوك": "بسم الله الرحمن الرحيم ؛ (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))..

وتابع: ببالغ الحزن والاسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره توفى إلى رحمة الله والدى الحاج المغفور له بإذن الله محمد عبد الحميد عبدالرحيم حفني صلاة الجنازة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد".