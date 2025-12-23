قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب قطعة أرض.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على صاحب معرض سيارات بالبحيرة
انهيار عقار إمبابة.. انتشال 3 متوفين و8 مصابين وعمليات الإنقاذ مستمرة
أسامة ربيع: 12 مليار دولار خسائر قناة السويس بسبب الحرب علي غزة
السد القطري يحقق الفوز امام شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة
ماكانش بيحصل.. أحمد موسى: واحدة من أكبر حاويات العالم عدت اليوم من قناة السويس
بالصور.. صدى البلد يكرم اتحاد الريشة الطائرة بعد الإنجاز التاريخي في كأس العالم لـ Air Badminton
أحمد موسى: الكهرباء لن تنقطع العام الحالي ولا المقبل
تركيا تهاجم تصريحات نتنياهو وتصفها بـ النهج الهستيري
بعد واقعة تصوير أحمد الفيشاوي.. الإفتاء: لا يجوز شرعا التقاط الصور دون إذن
وزير الاتصالات: متوسط سرعة الانترنت في مصر هذا العام وصل لـ 91 ميجابيت / ثانية
الفريق أسامة ربيع: زيادة في إيرادات قناة السويس بنسبة 19% منذ أكتوبر
السفير دياب اللوح: الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة والقدس كارثية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

يسرا تنعي الراحل محمد عبد الحميد: الغالى جدا على قلبي

ميرنا محمود

نعت الفنانة يسرا الماكيير محمد عبد الحميد، الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية.


وكتبت يسرا ، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي أكس  : إنا لله وإنا إليه راجعون خالص عزائى فى وفاة الغالى جدا على قلبى الصديق العزيز رائد التجميل محمد عبد الحميد تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".

و كان قد أعلن الفنان أحمد عبد الحميد تلقي عزاء والده الماكيير محمد عبد الحميد غداً الأربعاء بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد بقاعة الوهاب.
 

الفنان أحمد عبد الحميد قد أعلن وفاة والده فنان المكياج الشهير محمد عبد الحميد بعد صراعه مع المرض، وكتب عبر حسابه على "فيس بوك": "بسم الله الرحمن الرحيم ؛ (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))..

وتابع: ببالغ الحزن والاسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره توفى إلى رحمة الله والدى الحاج المغفور له بإذن الله محمد عبد الحميد عبدالرحيم حفني صلاة الجنازة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد".

