تأجيل تحصيل الغرامات.. التموين تعلن مواعيد عمل المخابز البلدية في رمضان

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية المخابز البلدية على مستوى الجمهورية بتنظيم مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك، بما يضمن توافر الخبز المدعم للمواطنين وفق احتياجات كل منطقة.

مواعيد عمل المخابز في رمضان

وبحسب توجيهات الوزارة، تبدأ بعض المخابز العمل من الساعة السابعة صباحًا، فيما تبدأ مخابز أخرى من الساعة الثامنة صباحًا، ويستمر العمل حتى الساعة الخامسة مساءً، مع السماح لعدد من المخابز بالعمل حتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وفقًا لكثافة السكان في كل منطقة وحجم الحصص المنصرفة وخطط الإدارات التموينية المختلفة.

كما قررت وزارة التموين تأجيل تحصيل الغرامات المالية المقررة على أصحاب المخابز البلدية إلى ما بعد شهر رمضان المبارك، في إطار التيسير عليهم وضمان استمرارية العمل وعدم تأثر إنتاج الخبز خلال الشهر الكريم.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطوير منظومة الخبز التمويني وتحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين وأصحاب المخابز خلال شهر رمضان.