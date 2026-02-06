قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان
حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة
بتكلفة 600 مليون جنيه.. الوادي الجديد تستعد لافتتاح مستشفى الداخلة
لغوا الكتافاست | ياسمين عز تثير الجدل بتصريحات ساخرة عن مسكنات الصداع في رمضان
ترامب ملك الغابة.. البيت الأبيض يعترف بنشر فيديو مسيء لـ أوباما وزوجته
موعد ومكان عزاء المستشار محمد ناجي شحاتة
القاهرة الإخبارية: هجمات المستوطنين تجبر الفلسطينيين على التهجير القسري من الضفة
جه وقت رجوع كهربا للأهلي | طلب مثير من شخصية شهيرة في منشور غامض
العالم على موعد مع حدث فلكي نادر باصطدام كويكب بالقمر.. متى سيحدث؟
200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
محافظات

تموين كفر الشيخ: تخفيضات أهلا رمضان تصل لـ 30% وتعديل مواعيد المخابز

معرض أهلا رمضان
معرض أهلا رمضان
محمود زيدان

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ عن حزمة من الإجراءات الاستباقية لاستقبال شهر رمضان المبارك، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. 

وتأتي هذه الإجراءات بتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ.

وقال «الهابط»، في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»، إن الخطة شملت  إنشاء معارض "أهلاً رمضان" في 14 مدينة وعدة قرى بالمحافظة، لتوفير كافة السلع الغذائية واللحوم البلدية وياميش رمضان بتخفيضات ملموسة تتراوح ما بين 10% إلى 30%، وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأكد  وكيل وزارة التموين، انتظام صرف السلع التموينية عبر 1700 بدال تمويني و101 فرع لمشروع "جمعيتي"، بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة استعاضات السلع الاستراتيجية لضمان توافر مخزون آمن لا يقل عن مقررات أربعة أشهر، مع زيادة ضخ اللحوم المجمدة والطازجة بكافة المنافذ التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة لمواجهة القوة الشرائية المتزايدة.

وقال وكيل الوزارة، أما فيما يخص قطاع المخابز والطاقة، فقد تقرر تعديل مواعيد عمل المخابز البلدية بما يتوافق مع طبيعة الاستهلاك في الشهر الكريم، مع التأكيد على ضمان وصول الخبز بانتظام للإخوة المسيحيين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه جرى التنسيق مع شركات المواد البترولية لتوفير كميات إضافية من أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية، تحسباً لزيادة الطلب المتوقعة خلال أيام الشهر الفضيل.

وتابع: وعلى الجانب الرقابي، جرى تفعيل غرفة عمليات مركزية بمديرية التموين وأخرى فرعية بكل إدارة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها فورياً، فضلاً عن تكثيف  المديرية حملاتها التموينية الصباحية والمسائية للرقابة على المخابز والأسواق والمستودعات، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة، لضمان جودة السلع وتطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن متابعة حركة تداول السلع الاستراتيجية ومنع أي تلاعب بالأسعار.

كفر الشيخ أهلاً رمضان تموين كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ وزارة التموين

