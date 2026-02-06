بمشاركة النني وربيعة.. العين يحسم قمة الجزيرة بهدف قاتل في الدوري الإماراتي

حقق فريق العين فوزًا ثمينًا على حساب نظيره الجزيرة، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري الإماراتي للمحترفين، في مواجهة شهدت مشاركة المصريين رامي ربيعة بقميص العين، ومحمد النني مع فريق الجزيرة.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب كاكو، الذي نجح في هز شباك الجزيرة في الدقيقة 83 من عمر اللقاء، مانحًا الزعيم 3 نقاط ثمينة في سباق المنافسة على الصدارة.

وبهذه النتيجة، رفع العين رصيده إلى 37 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإماراتي، خلف شباب الأهلي المتصدر بفارق نقطة واحدة فقط، بينما تجمد رصيد الجزيرة عند 22 نقطة في المركز الخامس.

وتؤكد هذه المواجهة استمرار الندية التاريخية بين الفريقين في دوري المحترفين الإماراتي، حيث سبق أن التقيا في 34 مباراة، حقق خلالها الجزيرة 13 انتصارًا، مقابل 13 فوزًا للعين، بينما انتهت 8 مواجهات بالتعادل، في أرقام تعكس التقارب الكبير في المستوى بين الجانبين عبر السنوات.