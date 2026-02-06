إلغاء قرار إخلاء سبيل 3 أشخاص لحيازتهم مواد مخدرة في مدينة نصر

ألغت غرفة المشورة بالقاهرة الجديدة، قرار إخلاء سبيل 3 متهمين بكفالة 2000 جنيه؛ لحيازتهم المواد المخدرة في عزبة الهجانة بمدينة نصر.

وكانت النيابة العامة قررت الاستئناف على قرار إخلاء سبيل المتهمين.

وكشفت التحقيقات، أن الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مدينة نصر ثالث، نجحت في ضبط 3 أشخاص في أثناء تواجدهم بأحد الشوارع بعزبة الهجانة، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة؛ بقصد الاتجار.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مرور قوة أمنية بالشارع الجديد في منطقة عزبة الهجانة، حيث اشتبهت في 3 أشخاص يجلسون في مكان مستتر خلف أحد العقارات السكنية، وبفحصهم؛ عثر بحوزتهم على عدد من الأكياس البلاستيكية الشفافة، تحتوي على مادة صفراء اللون يشتبه في كونها مخدر “بودر”، بالإضافة إلى قطع بنية داكنة يشتبه في كونها جوهر مخدر الحشيش.

كما أسفر الضبط عن العثور على هواتف محمولة ومبالغ مالية يُشتبه في كونها من متحصلات الاتجار، وضبط سلاح أبيض (مطواة قرن غزال) بحوزة أحد المتهمين.

وبمواجهة المتهمين،؛ أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم التحفظ عليهم وعلى المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وأُحيلوا إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.