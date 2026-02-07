قمة إنجليزية جديدة.. مانشستر يونايتد يستضيف توتنهام في اختبار قوي بالبريميرليج

يستضيف مانشستر يونايتد نظيره توتنهام هوتسبير، اليوم السبت، على ملعب أولد ترافورد، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وتقام المباراة اليوم السبت، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لحصد نقاط ثمينة مع اقتراب المراحل الحاسمة من الموسم.

ويدخل مانشستر يونايتد المواجهة بقيادة مدربه مايكل كاريك وهو يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد إحدى وأربعين نقطة، ويطمح إلى مواصلة نتائجه الإيجابية من أجل تعزيز موقعه ضمن المربع الذهبي والاقتراب أكثر من صراع القمة.

على الجانب الآخر، يحل توتنهام ضيفًا على أولد ترافورد وهو في المركز الرابع عشر برصيد تسع وعشرين نقطة، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية تساعده على تحسين وضعه في جدول الترتيب والابتعاد عن مناطق الخطر.