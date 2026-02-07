قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
امن الشرقية يفحص فيديو اعتداء سيدة على والدتها المسنه بالضرب
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 7-2-2026
باحث سويسري: المنتجات الزراعية أداة نفوذ في صراعات القوة بين الدول
مكيف وتالجو.. مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية اليوم السبت 7 فبراير 2026
مع انطلاق التيرم الثاني.. غرامة لأولياء الأمور حال غياب الطالب دون إذن
سرقة سيارات تابعة للوفد السعودي المشارك بـ "معرض الكتاب" في سوريا
فايننشال تايمز: أسلحة تايوان تهدد زيارة ترامب إلى الصين
مواجهة حاسمه بين الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
الصين تواصل شراء الذهب للشهر الـ15 على التوالي.. كم وصل الاحتياطي؟
مقيدين بالحبال.. العثور على جثة سيدة ونجلها داخل منزلهما بكفر الشيخ
سعر الفضة يصعد بعد هبوط حاد.. والذهب يتعافى جزئياً من الصدمة
قمة إنجليزية جديدة.. مانشستر يونايتد يستضيف توتنهام في اختبار قوي بالبريميرليج
رياضة

قمة إنجليزية جديدة.. مانشستر يونايتد يستضيف توتنهام في اختبار قوي بالبريميرليج

توتنهام ضد مانشستر يونايتد
توتنهام ضد مانشستر يونايتد
إسراء أشرف

يستضيف مانشستر يونايتد نظيره توتنهام هوتسبير، اليوم السبت، على ملعب أولد ترافورد، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وتقام المباراة اليوم السبت، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لحصد نقاط ثمينة مع اقتراب المراحل الحاسمة من الموسم.

ويدخل مانشستر يونايتد المواجهة بقيادة مدربه مايكل كاريك وهو يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد إحدى وأربعين نقطة، ويطمح إلى مواصلة نتائجه الإيجابية من أجل تعزيز موقعه ضمن المربع الذهبي والاقتراب أكثر من صراع القمة.

على الجانب الآخر، يحل توتنهام ضيفًا على أولد ترافورد وهو في المركز الرابع عشر برصيد تسع وعشرين نقطة، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية تساعده على تحسين وضعه في جدول الترتيب والابتعاد عن مناطق الخطر.

مانشستر يونايتد توتنهام الدوري الإنجليزي مان يونايتد البريميرليج

المزيد

