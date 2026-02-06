حملة ليلية مفاجئة بمدينة بدر تسترد وحدات إدارية .. صور

نفذت إدارة الأحياء في جهاز تنمية مدينة بدر بقيادة خالد عبدالغنى مدير إدارة الاحياء حملة ليلية مفاجئة بسنتر الياسمين.

جاء ذلك بمشاركة إدارة الأمن ياسر عبدالله مدير إدارة الأمن و محمد الزهرى نائب مدير إدارة الأمن بالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مأمور قسم شرطة التعمير و العقيد رامى شاهين نائب المأمور.

يأتي مع سبق تنفيذاً لتعليمات المهندس السيد أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر بالتصدى لكافة أنواع المخالفات.

أسفرت الجولة عن استرداد وغلق وتشميع عدد من الوحدات الإدارية المُستولى عليها بدون وجه حق بالمخالفة لشروط التخصيص والقوانين المنظمة.



وفي هذا السياق أكد المهندس السيد أمين رئيس الجهاز أن الجهاز لن يسمح بأي شكل من أشكال الاستيلاء أو التعدي على الوحدات الإدارية وأن الدولة جادة في استرداد حقها كاملًا ولن يكون هناك تهاون مع المخالفين مشددًا على أن الحملات الليلية تأتي لضبط المخالفات المفاجئة وفرض الانضباط الكامل.

من جانبه أوضح المهندس حسن الخياط نائب رئيس الجهاز للطرق والتنمية أن الحملة استهدفت بؤر التعديات والاستغلال غير القانوني وتم تنفيذ قرارات الغلق والتشميع الفوري إلى جانب إزالة كافة الإشغالات مؤكدًا استمرار الحملات بشكل دوري وعلى مدار الساعة.

وشملت الحملة تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية لمنع عودة المخالفات مرة أخرى والحفاظ على حقوق الدولة ومصالح المواطنين