رياضة

أرضية الملعب تحتاج إعادة نظر.. أحمد جلال يعلق على مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
علا محمد

علق الإعلامي أحمد جلال علي مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز على إستاد جهاز الرياضة.

وكتب جلال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري، لا علاقة لها بكرة القدم.. لا ذنب للاعبين، ولا المدربين.. أرضية الملعب بكل أمانة، تحتاج إعادة نظر".


حقق فريق الاتحاد السكندرى الفوز على فريق طلائع الجيش بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز على استاد جهاز الرياضة.

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز على ستاد جهاز الرياضة.


تشكيل الاتحاد
 

أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز على استاد جهاز الرياضة.

​تشكيل الاتحاد السكندرى لمواجهة الطلائع
 

وضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمود "جنش"

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، مصطفى إبراهيم، عبدالرحمن جودة، كريم الديب

خط الوسط: سيفورى إيزاك، محمود "دونجا"، محمد مجدى "أفشة"، يسرى وحيد

الهجوم: عبد الرحمن مجدى، فادى فريد

​ترتيب الاتحاد والطلائع بجدول ترتيب الدورى 
 

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 11 نقطة جمعها من 15 مباراة، بينما يأتي طلائع الجيش في المركز الثامن عشر برصيد 12 نقطة من نفس عدد المباريات، ما يمنح المباراة طابعًا حاسمًا في صراع القاع.

