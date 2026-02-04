توفير حافلات لجماهير الاتحاد السكندري لمؤازرة الفريق أمام طلائع الجيش

قرر مجلس الاتحاد السكندري تنظيم رحلة لنقل جماهير الثغر لدعم فريقها في مواجهة نادي طلائع الجيش، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقام المباراة يوم الجمعة الموافق 26 فبراير 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد جهاز الرياضة، ويسمح للجماهير حاملي بطاقة المشجع Fan ID وتذكرة المباراة دخول الاستاد.

وسوف تتواجد أتوبيسات مجانية يوم المباراة لنقل الجماهير من أمام ملعب استاد الجامعة خلف مقر نادي الاتحاد السكندري بالشاطبي، في الفترة من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الثانية مساءً.