موعد المؤتمر الفني والتنسيقي لمباراة المصري وكايزر تشيفز بالكونفدرالية

أعلن نادي المصري البورسعيدي عن موعد المؤتمر الفني والتنسيقي لمباراته وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر له الأحد.

موعد المؤتمر الفني لمباراة كايزر تشيفز والمصري في الكونفيدرالية

ويقام المؤتمر الفني والتنسيقي في الساعة الثانية عشرة ظهر غدا السبت بقاعة كبار الزوار باستاد بيتر موكابا الجديد بمدينة بولوكوان الجنوب أفريقية.

ويقام المؤتمر بحضور مسئولي المباراة المعينين من قبل الكاف ومسئولي الجهاز الإداري والطبي والمهمات بكلا الفريقين

موعد مباراة المصري وكايزر تشيفز

ويلتقي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومضيفه فريق كايزر تشيفز الجنوب والمقرر إقامتها في الثالثة عصر بعد غد الأحد الموافق الثامن من فبراير الجاري على استاد بيتر موكابا الجديد بمدينة بولوكوان الجنوب أفريقية بالجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات بالنسخة الثالثة والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وصول بعثة المصري جنوب إفريقيا

ووصلت بعثة النادي المصري اليوم الجمعة إلي جنوب أفريقيا استعدادا لمباراة الفريق بالبطولة الكونفدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق كايزر تشيفز.

وتقيم بعثة المصري في مدينة بولوكوان التي تبعد عن مدينة جوهانسبرج بنحو 350 كيلومترا، تستغرق نحو ساعة بالطيران الداخلي.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

1- الزمالك 8 نقاط

2- المصري 7 نقاط

3- كايزر تشيفز 7 نقاط

4 - زيسكو 0

دانيال ني لاريا حكمًا لمباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي والمصري

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة المصري ومضيفه فريق كايزر تشيفز الجنوب.

ويضم الطاقم الذي ينتمي إلى دولة غانا كلا من دانيال ني لاريا حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول رولاند أدي، ومساعد الحكم الثاني بول كودزو، فيما يتولى ​تشارلز بولو مهام الحكم الرابع.

بينما يتولى دوامين جيلبرت من إيسواتيني مهام مراقب المباراة، فيما تم إسناد مهام منسق المباراة إلى الناميبي هيلفي ايلاكيم، ويتولى الزيمبابوي أونايس فيلكس مهام مراقب الحكام، ويقوم الجنوب أفريقي سينيثمبا بيورتي بمهام المنسق الإعلامي للمباراة، ويتولى تينجيتايل باتينس من إيسواتيني مهام المنسق الأمني للمباراة.