بكلمات مؤثرة.. كندة علوش تنعى الماكيير محمد عبد الحميد

نعت الفنانة كندة علوش الماكيير محمد عبد الحميد، والد الفنان أحمد عبد الحميد، الذي وافته المنية صباح اليوم، الثلاثاء.

ونشرت كندة صورًا أرشيفية تجمعها بالراحل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "الأستاذ الغالي الفنان المبدع خبير المكياج محمد عبد الحميد في ذمة الله، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته خالص العزاء لأسرته ولأبنائه أحمد وآية الرجاء الدعاء وقراءة الفاتحة على روحه".

تصدرت حلقة الإعلامية عبلة سلامة مع النجمة كندة علوش تريند منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد التصريحات التي أدلت بها خلال الحلقة.

وحلت النجمة كندة علوش ضيفةً على الإعلامية عبلة سلامة في حلقة جديدة من برنامج "عندك وقت مع عبلة"، والمذاع السبت على شاشة قناة mbc مصر.

تحدثت كندة عن تجربتها الأخيرة مع المرض وسر عدم إعلانها عنه وقالت: "الناس مش ناقصة هموم وفيها اللي مكفيها فمش لازم أشاركهم همي".

كما كشفت “علوش”، خلال لقائها مع عبلة سلامة، أنها دائما خائفة على من حولها أكثر من نفسها وقالت: "أنا بخاف على اللي حواليا أكتر مني، حتى دلوقتي لما عمرو بيسوق بسرعة بقيت أخاف علشان الأولاد".

وتطرقت علوش للحديث عن زواجها من النجم عمرو يوسف وقالت: "جوازي من عمرو كان مغامرة صعبة لأن إحنا الاتنين عندنا شغف وعاوزين ننجح وتضحياتي في هذه المغامرة اختيار سعيدة بيه".