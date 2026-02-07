تحركات مريبة في مواقع إيران النووية المهدمة..ماذا يحدث؟!

أظهر تحليل أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" لصور الأقمار الاصطناعية أن إيران تمكنت، وبسرعة، من إصلاح العديد من منشآت الصواريخ الباليستية التي تضررت في ضربات جوية العام الماضي.

اصلاحات محدودة بالمواقع النووية

وأوضح تقرير مصور أذاعته فضائية العربية، أن إيران اقتصرت جهودها على إجراء إصلاحات محدودة في المواقع النووية الرئيسية التي استهدفتها إسرائيل والولايات المتحدة.

حشد القوات الأمريكية بالقرب من إيران

واوضح التقرير أن هذه الوتيرة المتفاوتة في عمليات إعادة الإعمار تقدم دلالات حول الأولويات العسكرية لطهران، في وقت تحشد فيه الولايات المتحدة قواتها بالقرب منها.

شن عمل عسكري أمريكي

وذلك بينما يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب شن عمل عسكري جديد، وفي حال شنت الولايات المتحدة هجوماً، فمن المرجح أن ترد إيران بصواريخ باليستية تستهدف إسرائيل والمصالح الأميركية في المنطقة.