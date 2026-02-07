قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مضاعفة عقوبة تهريب المواد البترولية في هذه الحالة .. تعرف عليها

بنزين
بنزين
معتز الخصوصي

حدد القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، الحالات التي يتم فيها مضاعفة عقوبة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.

عقوبة تهريب المواد البترولية

وتنص المادة "3" مكرر "ج" من القانون رقم 15 لسنة 2019، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

وتنص المادة، على أنه فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.

وكان قد أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية لوسائل نقل المواد البترولية  والغاز الطبيعي في مصر عام 2024/2025.

 وأهم مؤشراتها ما يلى:

 بلغ إجمالي الكميـات المنقولة بواسـطة وسـائل نقل المواد البترولية 101.3 مليـون طن متري بتكلفة نقل 52 مليار جنيه عام 2024 /2025 مقابـل 100.8 مليــون طــن متــري بتكلفة نقــل 46 مليار جنيه عــام 2023/2024 بنسبــة زيادة قدرها 0.5 ٪ .
بلـغ إجمالي الكميات المنقــولـة من المواد البترولية بواسطة صهاريــج السـكك الحـديدية  289 ألف طن متري عـام 2024/ 2025 مقـــابل 370 ألـف طـن متري عـــــــام 2023/ 2024 بنسبة انخفاض قدرها 21.9 ٪.
بلغـت الكــميات المنقولـــة باللــوارى 26.6 مليـــــون طـــــن متري عـام 2024/2025 مقابـل 26.4 مليون طن متري عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 0.8%.
بلــغ اعداد خطوط أنابيــب البتـرول الرئيسـيـة 88 خط بإجمالي اطوال6.3 ألف كم عام 2024/2025.

بلغ إجمالي الكميـات المنـــقولة من المواد البترولية متضمنة (المنتجات البترولية، الخــــــام، المتكثفــات، البوتاجــاز (بواسطــة خطـــوط انابيـــب البتــرول 64.5 مليـــون طــــن متـــري عــــام 2024/2025 مقــــابل62.7مليـون طن عام 2023 /2024 بنسبة زيادة قدرها  2.7٪.
بلغـت الكميات المنقولة من الزيت الخـــام والمنتجات البترولية بالناقلات الساحلية المستأجـرة  9.8 مليـون طن عام 2024/ 2025 مقابـل   11.2 مليــون طن متــري عـام 2023/2024 بنسبة انخفاض قدرها 13 ٪.
بلغت الكميات المنقولة من الغاز الطبيعي 60مليار متر مكعب منها 59.5 مليار متر مكعب للسوق المحلى بنسبـــة 99.2% و 0.5 مليــار مـتـــر مكعــب للتصديــر بنسبــة 0.8% , بتكلفــــة نقــل  4.8 مليــار جنيــه 
عــام 2024/2025 مقابـــل 64.4 مليـار متـــر مكــعب بتكلفة نقـــل  3.2 مليــار جنيـــه عام 2023/2024 بنسبة انخفـاض قدرهـا 7 ٪.
بلغ متوسط نصيب الفرد من استهلاك الغاز الطبيعي 0.5 م3 / يوم عام 2024/2025 .

قانون التموين قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المواد البترولية المنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

