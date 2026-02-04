خطط طموحة لاستكشاف المواد البترولية.. 6 آبار جديدة لجنوب الضبعة و3 آبار لشقين في 2026

أكدت جمعيات مناقشة واعتماد الموازنة المعدلة للعام المالى الحالى والعام المالى القادم والخطة الخمسية للإنتاج لشركات شقير البحرية للزيت وبترونفرتيتى وجنوب الضبعة للبترول على أن خطط العمل التى يتم تنفيذها فى ضوء محاور استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية يأتى العنصر البشرى على رأس أولوياتها لما يمثله من قيمة أساسية لجوهر العمل فى الصناعة البترولية.



وأوضح المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول أن منهجية العمل البترولى قائمة على الحفاظ على الكوادر وتأمين بيئة العمل وأن ذلك أمر وجوبى سواء بسواء لكل من ينتمى للقطاع ، لافتًا إلى أن ما جرى من حوادث وبخاصة المتعلقة بسلامة القيادة على الجميع أن يتعلم منه ويتدارك آثاره وأن العمل على تلافى حدوث ذلك مجددًا مهمتنا جميعا انطلاقًا من الإيمان بقيمة الإنسان ، وأشار إلى أن الصناعة البترولية إلى جانب ما تملكه من قيم فى إدارة الثروات الطبيعية فإنها ترى فى التوافق البيئى والتكامل بين مؤسساتها والعمل بروح الفريق وما تفرضه التطورات والتحديات المتلاحقة فرصًا حقيقية تحقق أهدافها فى خفض التكلفة واستدامة الإمدادات.

مناقشة خطط وموازنات بترونفرتيتى

وخلال جمعية مناقشة خطط شركات بترونفرتيتي و بتروكريم وبترورحمى ، أوضح م. عبدالكريم أن الشراكة مع دانا بتروليم مثمرة وأنها تحقق نتائج جيدة وتتطلب المزيد من الجهد الفترة القادمة وبخاصة فى أنشطة الاستكشاف والتنمية فالوزارة والهيئة واضحتان فى أن تنامى أنشطة الحفر والاستكشاف وتنمية وزيادة الإنتاج من الثروة البترولية أولوية أولى .



ولفت المهندس إيهاب رجائى وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية لشئون الإنتاج فى تعقيبه عبر تقنية الفيديوكونفرانس إلى ضرورة إجراء مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد جديد لاكتشاف مكامن جديدة تضيف للإنتاج والاحتياطى الحالى للشركة.



وعقب المهندس أشرف بهاء رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول بأن المنطقة لازالت تذخر باحتمالات جيدة وفرص لزيادة الإنتاج وتتطلب تكثيف الأنشطة والعمل بخطط واضحة المحاور لاستغلال تلك الفرص وأن دانا بتروليم بتاريخ شراكتها العريق ستقوم بهذا الأمر .



وأوضح جورج كوزما المدير الأقليمي لشركة دانا بتروليم أنها ملتزمة باتفاقياتها ودورها فى زيادة الإنتاج والاحتياطى وزيادة الاستثمارات وبخاصة فى ظل ما يتم من جهود لسداد للمستحقات المتأخرة .



وعرض الجمعية الجيولوجي وليد عفيفي رئيس الشركة وشمل العرض ، الميزانية المعدلة لعام 2025/2026 والميزانية المقترحة لعام 2026/2027 والخطة الخمسية الطموحة وتقدر الموازنة الأستثمارية للشركات للعام المالى القادم بقيمة قدرها 44ر32 مليون دولار وبمعدل إنتاج يومى 12850 برميل زيت خام و 75ر4 مليون قدم مكعب غاز.

شقير البحرية والمنصورة .. خطة طموح لزيادة الإنتاج والاحتياطي

وشهدت جمعية شقير البحرية والمنصورة توضيح المهندس وليد الأعصر رئيس الشركة الموازنة الاستثمارية للشركتين للعام المالى القادم بقيمة قدرها 150 مليون دولار وبمعدل إنتاج يومى 6665 برميل زيت خام ومتكثفات و 9ر8 مليون قدم مكعب غاز و 4ر25 طن بوتاجاز ، وأنه تم وضع خطة استكشافية طموحة لإضافة مخزون أصلى يقدر بحوالى 30 مليون برميل من الزيت الخام عن طريق حفر ثلاثة آبار استكشافية وبئر تقييمى خلال الموازنة المعدلة والموازنة المقترحة وأن سداد المستحقات نتج عنه مردود جيد لتمويل أنشطة الحفر .



وأوضح م. رجائى أهمية التجهيز المبكر لعمليات الحفر الاستكشافى لضمان تنفيذ ونجاح خطط الحفر ، ومن جانبه أشاد م. عبدالكريم بما تحقق من نتائج والالتزام الواضح فى ظل التحديات الحالية .

جنوب الضبعة تحفر 6 آبار جديدة العام الحالى



وخلال جمعية اعتماد موازنات وخطط شركة جنوب الضبعة للبترول ، عرض المهندس سيد بشندي رئيس الشركة بحضور الدكتور خالد قدور نائب مدير عام شركة اتش بي اس التونسية والمهندس طاهر عبدالرحيم المدير العام الموازنة الأستثمارية بقيمة قدرها 9ر46 مليون دولار وبمعدل إنتاج يومى 5000 برميل زيت خام ومتكثفات و44 مليون قدم مكعب غاز.



وأوضح قدور أن التعاون المثمر مع الوزارة والهيئة وراء ما تحقق من نتائج أعمال وخلف خطتها الطموح لحفر 6 آبار خلال عام 2026 وادراجهما فى الموازنة المعدلة للنصف الثانى من العام المالى الحالى والنصف الأول من العام المالى القادم.



وأعرب م. عبدالكريم عن تقديره لما تحققه الشركة من نتائج وتقديمها نموذج متميز للتعاون والشراكة الملتزمة وأن الهيئة جاهزة لتقديم كامل الدعم وأن إدراج المقاول فى تدريبات تحسين القيادة توجه رئيسى لتلافى الحوادث .



وأوضح م. رجائى أن خطة حفر 6 آبار جديدة يحمل أمل لزيادة الإنتاج والاحتياطى وهو أمر نتعاون جميعًا كفريق لتحقيقه واستدامته.



ولفت المهندس سيد عبدالفتاح رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس إلى أهمية زيادة معدلات ساعات العمل الآمنة وزيادة الاهتمام بتطبيق إجراءات السلامة والتفكير فى حلول جديدة تناسب طبيعة الآبار بالمنطقة ومشروعات استرجاع غاز الشعلة وأهمية تنفيذ خطة الحفر الاستكشافى وتوفير كافة الدعم اللازم لنجاحها.

شارك فى فاعليات الجمعيات نواب الرئيس التنفيذى للإنتاج المهندس تامر إدريس والاتفاقيات الجيولوجى أحمد عبده والاستكشاف الجيولوجى أحمد كمال والتخطيط والمشروعات المهندس إبراهيم مطاوع والرقابة على الشركات المحاسب وليد أنور ومساعده للسلامة وحماية البيئة الدكتور تامر عايش.

