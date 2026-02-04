قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مضاعفة التبادل التجاري.. الرئيس السيسي يرسم خارطة طريق لقفزة اقتصادية كبرى مع تركيا
رئيسة القومي للمرأة: ملف تمكين السيدات يحظى بدعم مباشر وقوى من الرئيس السيسي
الرئيس السيسي: مصر وتركيا ترسخان عبر عقود طويلة مبادئ السلام والتعايش المشترك
استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك اليوم .. لهذا السبب
السيسي: نسعى لتوسيع الاستثمارات التركية في العديد من المجالات الأخرى
الرئيس السيسي: 8 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا
المستشارة أمل عمار تلتقى بوزيرة الأسرة التركية لبحث سبل التعاون المشترك
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ القس ناصر كتكوت لاختياره رئيسا للكنائس الرسولية
الرئيس السيسي: نضع حجر الأساس لمرحلة جديدة مع الجانب التركي تتسم بالطموح
الرئيس السيسي ونظيره التركي يشاهدان فيديو تسجيليا عن العلاقات المصرية التركية
الرئيس السيسي: المباحثات تعكس تقارباً واضحاً فى الرؤى بين مصر وتركيا
السيدة انتصار السيسي ترحب بزيارة أمينة أردوغان وتؤكد عمق الروابط بين مصر وتركيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خطط طموحة لاستكشاف المواد البترولية.. 6 آبار جديدة لجنوب الضبعة و3 آبار لشقين في 2026

جمعيات مناقشة واعتماد الموازنة المعدلة للعام المالى الحالى
جمعيات مناقشة واعتماد الموازنة المعدلة للعام المالى الحالى
أمل مجدى

أكدت جمعيات مناقشة واعتماد الموازنة المعدلة للعام المالى الحالى والعام المالى القادم والخطة الخمسية للإنتاج لشركات شقير البحرية للزيت وبترونفرتيتى وجنوب الضبعة للبترول على أن خطط العمل التى يتم تنفيذها فى ضوء محاور استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية يأتى العنصر البشرى على رأس أولوياتها لما يمثله من قيمة أساسية لجوهر العمل فى الصناعة البترولية.


وأوضح المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول أن منهجية العمل البترولى قائمة على الحفاظ على الكوادر وتأمين بيئة العمل وأن ذلك أمر وجوبى سواء بسواء لكل من ينتمى للقطاع ، لافتًا إلى أن ما جرى من حوادث وبخاصة المتعلقة بسلامة القيادة على الجميع أن يتعلم منه ويتدارك آثاره وأن العمل على تلافى حدوث ذلك مجددًا مهمتنا جميعا انطلاقًا من الإيمان بقيمة الإنسان ، وأشار إلى أن الصناعة البترولية إلى جانب ما تملكه من قيم فى إدارة الثروات الطبيعية فإنها ترى فى التوافق البيئى والتكامل بين مؤسساتها والعمل بروح الفريق وما تفرضه التطورات والتحديات المتلاحقة فرصًا حقيقية تحقق أهدافها فى خفض التكلفة واستدامة الإمدادات.

مناقشة خطط وموازنات بترونفرتيتى

وخلال جمعية مناقشة خطط شركات بترونفرتيتي و بتروكريم وبترورحمى ، أوضح م. عبدالكريم أن الشراكة مع دانا بتروليم مثمرة وأنها تحقق نتائج جيدة وتتطلب المزيد من الجهد الفترة القادمة وبخاصة فى أنشطة الاستكشاف والتنمية فالوزارة والهيئة واضحتان فى أن تنامى أنشطة الحفر والاستكشاف وتنمية وزيادة الإنتاج من الثروة البترولية أولوية أولى .


ولفت المهندس إيهاب رجائى وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية لشئون الإنتاج فى تعقيبه عبر تقنية الفيديوكونفرانس إلى ضرورة إجراء مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد جديد لاكتشاف مكامن جديدة تضيف للإنتاج والاحتياطى الحالى للشركة.


وعقب المهندس أشرف بهاء رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول بأن المنطقة لازالت تذخر باحتمالات جيدة وفرص لزيادة الإنتاج وتتطلب تكثيف الأنشطة والعمل بخطط واضحة المحاور لاستغلال تلك الفرص وأن دانا بتروليم بتاريخ شراكتها العريق ستقوم بهذا الأمر .


وأوضح جورج كوزما المدير الأقليمي لشركة دانا بتروليم أنها ملتزمة باتفاقياتها ودورها فى زيادة الإنتاج والاحتياطى وزيادة الاستثمارات وبخاصة فى ظل ما يتم من جهود لسداد للمستحقات المتأخرة .


وعرض الجمعية الجيولوجي وليد عفيفي رئيس الشركة وشمل العرض ، الميزانية المعدلة لعام 2025/2026 والميزانية المقترحة لعام 2026/2027 والخطة الخمسية الطموحة وتقدر الموازنة الأستثمارية للشركات للعام المالى القادم بقيمة قدرها 44ر32 مليون دولار وبمعدل إنتاج يومى 12850 برميل زيت خام  و 75ر4 مليون قدم مكعب غاز.

شقير البحرية والمنصورة .. خطة طموح لزيادة الإنتاج والاحتياطي

وشهدت جمعية شقير البحرية والمنصورة توضيح  المهندس وليد الأعصر  رئيس الشركة الموازنة الاستثمارية للشركتين للعام المالى القادم بقيمة قدرها 150 مليون دولار وبمعدل إنتاج يومى 6665 برميل زيت خام ومتكثفات و 9ر8 مليون قدم مكعب غاز و 4ر25 طن بوتاجاز ،  وأنه تم وضع خطة استكشافية طموحة لإضافة مخزون أصلى يقدر بحوالى 30 مليون برميل من الزيت الخام عن طريق حفر ثلاثة آبار استكشافية وبئر تقييمى خلال الموازنة المعدلة والموازنة المقترحة وأن سداد المستحقات نتج عنه مردود جيد لتمويل أنشطة الحفر .


وأوضح م. رجائى أهمية التجهيز المبكر لعمليات الحفر الاستكشافى لضمان تنفيذ ونجاح خطط الحفر ، ومن جانبه أشاد م. عبدالكريم بما تحقق من نتائج والالتزام الواضح فى ظل التحديات الحالية .

جنوب الضبعة تحفر 6 آبار جديدة العام الحالى

 
وخلال جمعية اعتماد موازنات وخطط شركة جنوب الضبعة للبترول ، عرض المهندس سيد بشندي  رئيس الشركة بحضور الدكتور خالد قدور نائب مدير عام شركة اتش بي اس التونسية والمهندس طاهر عبدالرحيم المدير العام الموازنة الأستثمارية  بقيمة قدرها 9ر46 مليون دولار وبمعدل إنتاج يومى 5000 برميل زيت خام ومتكثفات و44 مليون قدم مكعب غاز.


وأوضح قدور أن التعاون المثمر مع الوزارة والهيئة وراء ما تحقق من نتائج أعمال وخلف خطتها الطموح لحفر 6 آبار خلال عام 2026 وادراجهما فى الموازنة المعدلة للنصف الثانى من العام المالى الحالى والنصف الأول من العام المالى القادم.


وأعرب م. عبدالكريم عن تقديره لما تحققه الشركة من نتائج وتقديمها نموذج متميز للتعاون والشراكة الملتزمة وأن الهيئة جاهزة لتقديم كامل الدعم وأن إدراج المقاول فى تدريبات تحسين القيادة توجه رئيسى لتلافى الحوادث .


وأوضح م. رجائى أن خطة حفر 6 آبار جديدة يحمل أمل لزيادة الإنتاج والاحتياطى وهو أمر نتعاون جميعًا كفريق لتحقيقه واستدامته.


ولفت المهندس سيد عبدالفتاح رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس إلى أهمية زيادة معدلات ساعات العمل الآمنة وزيادة  الاهتمام بتطبيق إجراءات السلامة والتفكير فى حلول جديدة تناسب طبيعة الآبار بالمنطقة ومشروعات استرجاع غاز الشعلة وأهمية تنفيذ خطة الحفر الاستكشافى وتوفير كافة الدعم اللازم لنجاحها.
شارك فى فاعليات الجمعيات نواب الرئيس التنفيذى للإنتاج المهندس تامر إدريس والاتفاقيات الجيولوجى أحمد عبده والاستكشاف الجيولوجى أحمد كمال والتخطيط والمشروعات المهندس إبراهيم مطاوع والرقابة على الشركات المحاسب وليد أنور ومساعده للسلامة وحماية البيئة الدكتور تامر عايش.
 

البترول الغاز وزير البترول وزارة البترول النفط التعدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

الفتاة

أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

ترشيحاتنا

علا رشدي

موعد ومكان عزاء والد علا رشدي

حسن حسني

محمد علي رزق عن حسن حسني: إحنا لغاية دلوقتي مش عارفين نعوض الراجل ده

رضا البحراوي

رضا البحراوي يؤدي مناسك العمرة ويدعو لوالدته من أمام الكعبة

بالصور

لغذاء لذيذ.. طريقة سهلة لعمل بسلة جزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية

لغذاء لذيذ..بسلة بالجزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية
لغذاء لذيذ..بسلة بالجزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية
لغذاء لذيذ..بسلة بالجزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان
المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان
المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

مسلسل تاتو.. مروان يونس يعود من أمريكا لمطاردة هاكر المشاهير

بوستر مسرحية تاتو
بوستر مسرحية تاتو
بوستر مسرحية تاتو

أهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟
اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟
اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

فيديو

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد