رئيس الفيفا يؤيد رفع الحظر عن روسيا.. ووزيران أوكرانيان يهاجمانه بشدة
مقاومة الجدار الفلسطينية: الاحتلال والمستوطنون نفذوا 1872 اعتداءً خلال يناير
بعد قرار حجب «روبلكس».. أمهات مصر: نطالب بمراجعة شاملة للألعاب الإلكترونية
العراق يؤكد ضرورة صون حقوق السوريين ومشاركة جميع المكونات في مؤسسات الدولة
البرلمان يتلقى إخطارا من الشيوخ بالموافقة على 3 مشروعات بقوانين
قبل رمضان بأسبوعين.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن التخفيضات على السلع
حسام زكي: التصعيد ضد إيران يضر بالجميع والمنطقة على حافة الخطر
ضربة قاسية جديدة ضد تنظيم الإخوان في تونس
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية
إيران مستعدة لتعليق برنامجها النووي لتهدئة التوتر مع واشنطن
الشربيني لمسئولي الإسكان: الاعتماد على المنتج المحلي لتنفيذ المشروعات
تحول مفاجئ.. عائلة كلينتون توافق على الشهادة أمام مجلس النواب في قضية إبستين
أخبار العالم

رئيس الوزراء الكويتي يدعو شركات النفط العالمية لتطوير حقول البترول والغاز

محمد على

قال رئيس الوزراء الكويتي أحمد عبد الله الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء إن مؤسسة البترول الكويتية تخطط لدعوة شركات النفط الدولية لمساعدة شركة النفط الكويتية في تطوير اكتشافات النفط والغاز البحرية التي تم الإعلان عنها مؤخراً.

مؤسسات مالية عالمية

وأضاف الصباح في كلمته الافتتاحية في معرض الكويت للنفط والغاز أن شركة البترول الكويتية تجري محادثات مع مؤسسات مالية عالمية لإقامة اتفاقية تأجير وإعادة تأجير لشبكة خطوط أنابيب النفط الخام المحلية في الكويت.

في يناير، صرحت مصادر لوكالة رويترز أن الكويت كانت على وشك إطلاق عملية بيع حصة في شبكة خطوط أنابيب النفط في أقرب وقت ممكن في فبراير في صفقة يمكن أن تجمع ما يصل إلى 7 مليارات دولار.

صرح وزير النفط الكويتي طارق الرومي لوكالة رويترز يوم الاثنين بأنه يتوقع إطلاق مناقصات مشروع حقل درة للنفط والغاز، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، هذا العام.

