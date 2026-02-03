رئيس الوزراء الكويتي يدعو شركات النفط العالمية لتطوير حقول البترول والغاز

قال رئيس الوزراء الكويتي أحمد عبد الله الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء إن مؤسسة البترول الكويتية تخطط لدعوة شركات النفط الدولية لمساعدة شركة النفط الكويتية في تطوير اكتشافات النفط والغاز البحرية التي تم الإعلان عنها مؤخراً.

مؤسسات مالية عالمية

وأضاف الصباح في كلمته الافتتاحية في معرض الكويت للنفط والغاز أن شركة البترول الكويتية تجري محادثات مع مؤسسات مالية عالمية لإقامة اتفاقية تأجير وإعادة تأجير لشبكة خطوط أنابيب النفط الخام المحلية في الكويت.

في يناير، صرحت مصادر لوكالة رويترز أن الكويت كانت على وشك إطلاق عملية بيع حصة في شبكة خطوط أنابيب النفط في أقرب وقت ممكن في فبراير في صفقة يمكن أن تجمع ما يصل إلى 7 مليارات دولار.

صرح وزير النفط الكويتي طارق الرومي لوكالة رويترز يوم الاثنين بأنه يتوقع إطلاق مناقصات مشروع حقل درة للنفط والغاز، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، هذا العام.