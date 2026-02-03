واشنطن تدعو رئيسة كوستاريكا المنتخبة للتعاون في مكافحة المخدرات والهجرة غير الشرعية

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن خالص تهانيها إلى رئيسة كوستاريكا المنتخبة لورا فرنانديز ديلجادو بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية، في خطوة أكدت أنها تعكس ثقة الشعب الكوستاريكي في المسار الديمقراطي والمؤسسات الدستورية للبلاد.

وأكدت الخارجية الأمريكية - في بيان - ثقتها في أن كوستاريكا، تحت قيادة الرئيسة المنتخبة، ستواصل دفع الأولويات المشتركة بين البلدين، وفي مقدمتها مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والحد من الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، إلى جانب تعزيز الأمن السيبراني والاتصالات الآمنة وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.

وأعربت واشنطن عن تطلعها للعمل بشكل وثيق مع إدارة الرئيسة المنتخبة لورا ديلجادو خلال المرحلة المقبلة، بهدف تعميق الشراكة التاريخية بين البلدين ودعم الازدهار المشترك والاستقرار في نصف الكرة الغربي.