الرئيس السيسي ونظيره التركي يشاهدان فيديو تسجيليا عن العلاقات المصرية التركية

شهد الرئيسان عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان عرض فيديو تسجيلي يوثق مسار العلاقات المصرية التركية، وذلك خلال ختام فعاليات منتدى الأعمال المصري التركي، الذي عُقد بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومتين وقيادات مجتمع الأعمال في البلدين.

التبادل التجاري والاستثمارات

وتناول العرض المرئي محطات التعاون المشترك بين القاهرة وأنقرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، مسلطًا الضوء على تطور حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة، إلى جانب فرص التعاون المستقبلية التي تعكس الإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الثنائية.

تعزيز التعاون المشترك

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي؛ قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن أمن واستقرار الإقليم يمثلان مسؤولية جماعية تتطلب تعزيز التعاون المشترك بين دول المنطقة، والعمل بشكل أعمق وجاد لمعالجة الأزمات القائمة والتصدي للتحديات المتفاقمة التي تهدد السلم والأمن الإقليميين.

خطة الرئيس الأمريكي

وأوضح الرئيس السيسي أن مصر شددت خلال المشاورات الأخيرة على أهمية تطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، باعتبارها أحد المسارات المطروحة للتعامل مع تطورات القضية الفلسطينية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع.