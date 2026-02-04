قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: تركيا ترى أن مصر ستكون بوابة منتجاتها للقارة الأفريقية
أحمد ميهوب أفضل لاعب في مباراة سموحة وبيراميدز بالدوري
طقس غير مستقر.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة
المدنيون يدفعون ثمن انتهاكات جسيمة ترتكبها ميليشيا الدعم في الفاشر وكادقلي
احتفالات عيد ميلاد مرسيدس.. بي إم دبليو تشارك بدعابة ساخرة
بنزيما: لدي الكثير من الطموح.. وسأقدم كل ما أملك في الملعب مع الهلال
خالد أبو بكر: الرئيس أردوغان يعكس تقديرا للعلاقات التاريخية مع مصر
أحمد موسى عن لقاء الرئيس السيسي وأردوغان اليوم: قمة الاستقرار الإقليمي
الرئيس التركي يهدي الرئيس السيسي سيارة كهربائية بمناسبة زيارته لمصر
التفاصيل الكاملة لاستقبال الرئيس السيسي نظيره التركي.. حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
الرئيس الصيني يدعو ترامب لتوخي الحذر في بيع الأسلحة لـ تايوان
الرئيس السيسي: نضع حجر الأساس لمرحلة جديدة مع الجانب التركي
أخبار البلد

المستشارة أمل عمار تلتقى بوزيرة الأسرة التركية لبحث سبل التعاون المشترك
أمل مجدى

عقدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اجتماعًا مع الوزيرة ماهينور أوزدمير غوكطاش، وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بجمهورية تركيا، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي»، والذي نظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الأزهر الشريف ومنظمة تنمية المرأة، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار يومي 1–2 فبراير 2026.

 وخلال اللقاء، رحبت المستشارة أمل عمار بالوزيرة، مثمنة مشاركتها الفاعلة في المؤتمر، ومؤكدة أهمية تعزيز الشراكات الإقليمية وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بما يسهم في دعم قضايا المرأة، مشددة على أن ما حققته المرأة المصرية من مكتسبات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة لم تكن لتتحقق دوت الإرادة السياسية القوية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، الذي يولي ملف تمكين المرأة أولوية خاصة، ويحرص على دمج قضاياها في مختلف السياسات والخطط الوطنية، بما يعزز مشاركتها الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.
       
من جانبها، أشادت الوزيرة ماهينور أوزدمير غوكطاش بالجهود المبذولة في دعم وتمكين المرأة بمصر ، مؤكدة حرصها على تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وحماية حقوقها، ودعم دورها في التنمية المستدامة، إلى جانب تبادل التجارب الناجحة في مجالات السياسات الاجتماعية والخدمات الأسرية.


واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التواصل والتعاون، وتبادل الخبرات والتجارب، بما يسهم في دعم قضايا المرأة والأسرة وتحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال.

