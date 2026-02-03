قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

كريم بدوي يتفقد الوحدات الإنتاجية لشركة القاهرة لتكرير البترول ويجري حوارًا مع العاملين

وزير البترول يتفقد الوحدات الإنتاجية لشركة القاهرة لتكرير البترول
وزير البترول يتفقد الوحدات الإنتاجية لشركة القاهرة لتكرير البترول
أمل مجدى

أجرى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جولة تفقدية بموقع شركة القاهرة لتكرير البترول في المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد، بمشاركة المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، وقيادات الوزارة.
حيث تفقد الوزير خلال الزيارة الوحدة الإنتاجية رقم (1) (وحدة التقطير الجوي)، حيث استمع إلى شرح قدمه الكيميائي طارق عبد اللطيف، رئيس الشركة، حول آلية العمل في الوحدات الإنتاجية والإجراءات المتبعة للحفاظ على السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والاستعدادات لتنفيذ العَمرة السنوية للوحدات الإنتاجية.


وخلال الجولة، حرص الوزير، على إجراء حوار مفتوح مع العاملين، للاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم الهادفة إلى تطوير منظومة العمل، وتعزيز كفاءة الأداء بشركة القاهرة لتكرير البترول.
وأشاد الوزير بالتزام العاملين بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية في مختلف مرافق الشركة، مؤكدًا أن الحفاظ على حياة العاملين يمثل أولوية قصوى وأحد أهم أسس العمل داخل القطاع.
وأضاف أن العاملين بقطاع البترول يؤدون دورًا حيويًا ومؤثرًا في حياة المواطن، من خلال تلبية احتياجاته اليومية من المنتجات البترولية في كافة أرجاء مصر.


وفي ختام الزيارة، شدد الوزير على أهمية الالتزام الكامل بقواعد الحفاظ على السلامة والصحة المهنية، والعمل بروح الفريق الواحد،  وتكامل الجهود بين العاملين، مع التأكيد على نقل الخبرات بين الأجيال المختلفة، بما يسهم في تطوير أداء الشركة ورفع كفاءة التشغيل خلال المرحلة المقبلة في إطار خطة الوزارة  لتطوير معامل التكرير القائمة .

طلاب

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

امام عاشور وكهربا

كنز لازم تحافظ عليه.. كهربا يوجه رسالة لـ إمام عاشور بخصوص الأهلي

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

جنوب سيناء

طقس غائم ورياح مثيرة للرمال.. جنوب سيناء تعلن حالة الطوارئ

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

بالاسم ورقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026 خلال ساعات

رئيس مدينة بورفؤاد : تمركزات ثابتة محيط مرفق المعديات وكوبري النصر لمجابهة فارزي القمامة

رئيس مدينة بورفؤاد يقود حملات مفاجئة لمواجهة ظاهرة فرز القمامة وحماية البيئة

بالصور

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنيا القمح ويٌقيل نائب رئيس المركز

محافظ الشرقية يتفقد معرض «أهلاً رمضان للملابس الجاهزة» بمنيا القمح

فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة والسر في التتبيلة

قبل رمضان.. 10خطوات لبدء صيام صحي للشهر الكريم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

