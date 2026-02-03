كريم بدوي يتفقد الوحدات الإنتاجية لشركة القاهرة لتكرير البترول ويجري حوارًا مع العاملين

أجرى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جولة تفقدية بموقع شركة القاهرة لتكرير البترول في المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد، بمشاركة المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، وقيادات الوزارة.

حيث تفقد الوزير خلال الزيارة الوحدة الإنتاجية رقم (1) (وحدة التقطير الجوي)، حيث استمع إلى شرح قدمه الكيميائي طارق عبد اللطيف، رئيس الشركة، حول آلية العمل في الوحدات الإنتاجية والإجراءات المتبعة للحفاظ على السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والاستعدادات لتنفيذ العَمرة السنوية للوحدات الإنتاجية.



وخلال الجولة، حرص الوزير، على إجراء حوار مفتوح مع العاملين، للاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم الهادفة إلى تطوير منظومة العمل، وتعزيز كفاءة الأداء بشركة القاهرة لتكرير البترول.

وأشاد الوزير بالتزام العاملين بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية في مختلف مرافق الشركة، مؤكدًا أن الحفاظ على حياة العاملين يمثل أولوية قصوى وأحد أهم أسس العمل داخل القطاع.

وأضاف أن العاملين بقطاع البترول يؤدون دورًا حيويًا ومؤثرًا في حياة المواطن، من خلال تلبية احتياجاته اليومية من المنتجات البترولية في كافة أرجاء مصر.



وفي ختام الزيارة، شدد الوزير على أهمية الالتزام الكامل بقواعد الحفاظ على السلامة والصحة المهنية، والعمل بروح الفريق الواحد، وتكامل الجهود بين العاملين، مع التأكيد على نقل الخبرات بين الأجيال المختلفة، بما يسهم في تطوير أداء الشركة ورفع كفاءة التشغيل خلال المرحلة المقبلة في إطار خطة الوزارة لتطوير معامل التكرير القائمة .