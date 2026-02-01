قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيقاف حسام عبد المجيد.. عقوبات الجولة السادسة عشر من دوري nile
منتخب مصر يرد على شائعات حرمان إمام عاشور من المونديال بسبب الأهلي
أسرة موقع صدى البلد الإخباري تنعى الحاجة خديجة شقيقة النائب محمد أبو العينين
موعد ومكان صلاة الجنازة على السيدة خديجة شقيقة النائب محمد أبو العينين
الترجي التونسي يتعادل مع سيمبا التنزاني 2-2 في دوري أبطال أفريقيا
يواصل الانخفاض .. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات المسائية اليوم
رئيس الوزراء يلتقي وزير الكهرباء لاستعراض عددٍ من ملفات العمل
وزيرا الزراعة والتموين يفتتحان غدا معرضا لطرح السلع بأسعار مخفضة
زيادات جديدة أثارت قلق الناس.. لماذا ارتفعت أسعار الهواتف المحمولة في مصر؟
أساء لـ فاتن حمامة وشادية.. اتحاد النقابات الفنية يحيل هاني مهنا للتحقيق
وزير التعليم العالي: صدور قرارات جمهورية بتعيين عمداء كليات بالجامعات
إعداد منتخب مصر وكأس الأمم الأفريقية.. قرارات مجلس إدارة اتحاد كرة القدم اليوم
بالأسماء.. وزير البترول يصدر حركة تكليفات جديدة لـ مديري العمليات بالشركات

أمل مجدى

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات جديدة لعدد من مديري العمليات بشركات قطاع البترول في إطار تعظيم الاستفادة من الكفاءات المتميزة وتجديد الدماء في المواقع القيادية لضمان استمرار العمل علي تطوير الأداء وتحقيق أهداف زيادة الإنتاج.

حركة التكليفات الجديدة

كلف الوزير المهندس  خالد عبد العليم عبد المقصود علي مساعدا لرئيس الشركة للعمليات وعضوا بمجلس الإدارة بشركة بتروسنان

وحصل المهندس  خالد عبد العليم عبد المقصود علي - على بكالوريوس هندسة من جامعة قناة السويس في عام ١٩٩٥، وبدأ مسيرته المهنية داخل القطاع كمهندس بشركة بترول بلاعيم (بتروبل) في عام ۱۹۹۸ ، وتدرج في المناصب داخل القطاع حتى أصبح مدير عام مساعد الإنتاج البري بالشركة في عام ٢٠١٢، ثم شغل وظيفة مدير عام الإنتاج بالشركة في عام ٢٠١٨ وتولى بعد ذلك منصب مدير عام عمليات حقول سيناء في عام ٢٠٢١ .

وكلف وزير البترول المهندس جمعه عليوه جمعه سيد أحمد عوض بمنصب مدير عام للعمليات المركزية وعضوا بمجلس الإدارة بشركة الغازات البترولية (بتروجاس)

وقد حصل المهندس جمعه عليوه جمعه سيد أحمد عوض - على بكالوريوس هندسة من جامعة عين شمس في عام ١٩٩٤، وبدأ مسيرته المهنية داخل القطاع كمهندس بشركة الغازات البترولية (بتروجاس) في عام ١٩٩٦ ، وتدرج في المناصب داخل القطاع حتى أصبح مدير عام مساعد إستلامات وشحن الغاز الصب بمنطقة مسطرد بالشركة في عام ٢٠١٥ ، وتولى بعد ذلك منصب مدير عام منطقة مسطرد بالشركة في عام ٢٠٢٢ .

وتم تكليف المهندس  السيد أحمد السيد علي رجب نائباً لمدير عام العمليات وعضوا بمجلس الإدارة بشركة الحمرا أويل

وحصل المهندس السيد احمد السيد علي رجب - على بكالوريوس هندسة من المعهد العالي للتكنولوجيا في عام ١٩٩٥ ، كما حصل على دبلوم دراسات عليا من جامعة القاهرة في عام ٢٠١٨ ، وبدأ مسيرته المهنية داخل القطاع كمهندس بشركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو) في عام ۱۹۹۷ ، وتدرج في المناصب داخل القطاع حتى أصبح مدير عام مساعد الصيانة الميكانيكية والورش بشركة الحمرا أويل في عام ٢٠١٢ وتولى بعد ذلك منصب مدير عام حقول العلمين ويدما بالشركة في عام ٢٠١٦ .

وكلف الوزير المهندس شريف محمد أنور قطب مديرا عاماً للعمليات وعضوا بمجلس الإدارة بشركة بتروأمير

وحصل المهندس  شريف محمد أنور قطب - على بكالوريوس هندسة من جامعة القاهرة في عام ٢٠٠٤ ، وبدأ مسيرته المهنية داخل القطاع كمهندس بشركة بترول خليج السويس (جابكو) في عام ٢٠٠٦ ، ثم تدرج في الوظائف حتى شغل وظيفة مدير عام مساعد هندسة مشروعات العمليات بالشركة في عام ٢٠١٩ .

وكلف الوزير المهندس  عمرو محمد عاطف عبد الوهاب حجاج مديراً عاماً للعمليات وعضواً بمجلس الإدارة بشركة دسوق بتروليم كومبانی (بترودسوق)

وحصل المهندس  عمرو محمد عاطف عبد الوهاب حجاج - على بكالوريوس هندسة من جامعة القاهرة في عام ٢٠٠٠. 

وبدأ مسيرته المهنية داخل القطاع كمهندس بشركة رشيد للبترول في عام ٢٠٠٢ وتدرج في المناصب داخل القطاع حتى أصبح مدير عام مساعد تسهيلات الإنتاج بالشركة في عام ٢٠١٦ ثم شغل وظيفة مدير عام التخطيط ومتابعة الإنتاج بالشركة في عام ٢٠٢٢.

وكلف وزير البترول المهندس  محمد طارق محمد محمد مديراً عاماً للعمليات وعضواً بمجلس الإدارة بشركة السويس للزيت (سوكو)

وحصل المهندس محمد طارق محمد محمد - على بكالوريوس هندسة من جامعة الأزهر في عام ٢٠٠١ وبدأ مسيرته المهنية داخل القطاع كمهندس بشركة بدر الدين للبترول في عام ٢٠٠٣ ، وتدرج في المناصب داخل القطاع حتى أصبح مدير عام مساعد قياسات الغاز المباع والمتكثفات بالشركة في عام ٢٠١٧ وتولى بعد ذلك منصب مدير عام الإنتاج بالشركة في عام ٢٠١٩.

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

