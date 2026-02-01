وزير البترول يصدر حركة تكليفات موسعة شملت موقعاً قيادياً ورؤساء شركات

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات موسعة شملت موقعاً قيادياً بديوان عام الوزارة ، ورؤساء لمجموعة من شركات القطاع ، في إطار تعظيم الاستفادة من الخبرات المختلفة ودعم المواقع القيادية بالكفاءات والدفع بقيادات جديدة في المواقع الشاغرة لبلوغ سن التقاعد بما يساعد علي تطوير الأداء وتحقيق الأهداف الحيوية للوزارة .

أبرز تكليفات الوزير

تم تكليف المهندس محمد عبد الرؤوف محمد الصباغ رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروأمير

وقد حصل المهندس محمد عبد الرؤوف محمد الصباغ - على بكالوريوس هندسة من جامعة قناة السويس في عام ٢٠٠٢ ، وبدأ مسيرته المهنية داخل القطاع كمهندس بشركة خالدة للبترول في عام ٢٠٠٤ ، وتدرج في المناصب داخل القطاع حتى أصبح مدير عام مساعد الإنتاج بمنطقة كرامه بالشركة في عام ٢٠١٨، ثم شغل منصب مدير عام الإنتاج بالشركة في عام ٢٠٢١ ، وتولى بعد ذلك منصب مدير عام العمليات وعضوا بمجلس الإدارة بشركة بتروأمير .

وتم تكليف المهندس محمد سيد شحاته الباز رئيساً لمجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول

وقد حصل المهندس محمد سيد شحاته الباز - على بكالوريوس هندسة في عام ٢٠٠٠، وبدأ مسيرته المهنية داخل القطاع كمهندس بشركة النصر للبترول في عام ٢٠٠٠ ، وتدرج في المناصب داخل القطاع حتى أصبح مدير عام مساعد النقل ومعدات الرفع بالشركة في عام ٢٠١٥ ، وتولى بعد ذلك منصب مدير عام الشئون الهندسية وعضوا بمجلس الإدارة في عام ٢٠٢٠ .

وكلف الوزير المهندس معتز يحيى محمد إبراهيم رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للخدمات الفنية وصيانة الأجهزة (صيانكو)

وقد حصل المهندس معتز يحيى محمد إبراهيم - على بكالوريوس هندسة من جامعة عين شمس في عام ٢٠٠١ ، وبدأ مسيرته المهنية داخل القطاع كمهندس بالشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن تاون جاس) في عام ٢٠٠١، وتدرج في المناصب داخل القطاع حتى أصبح مدير عام مساعد الدراسات الفنية بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) في عام ٢٠١٨, ثم شغل وظيفة مدير عام الدراسات الفنية والإقتصادية بالشركة في عام ٢٠٢١, وتولى بعد ذلك منصب مساعد نائب العضو المنتدب التنفيذي للدراسات الفنية وإتفاقيات توصيل الغاز الطبيعي بالشركة .

وتم تكليف المهندس محمد أحمد محمد إسماعيل رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب الشركة الغاز الطبيعى للسيارات (كارجاس)

وقد حصل المهندس محمد أحمد محمد إسماعيل - على بكالوريوس هندسة من جامعة الإسكندرية في عام ٢٠٠٥ ، كما حصل على الماجستير من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في عام ٢٠٢١ وبدأ مسيرته المهنية داخل القطاع كمهندس بشركة مشروعات الغاز الطبيعى غاز مصر) في عام ٢٠٠٦ وتدرج في المناصب حتى أصبح مدير عام مساعد المشروعات بالشركة الحديثة للغاز الطبيعى مودرن جاس). في عام ٢٠٢٠ ، ثم شغل وظيفة مدير عام مناطق العاشر من رمضان والقنطره غرب بالشركة في عام ٢٠٢٢ وتولى بعد ذلك منصب معاون نائب رئيس الشركة للتخطيط والمشروعات بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم) في عام ٢٠٢٤ ثم شغل منصب نائب رئيس شركة مشروعات الغاز الطبيعي (غاز مصر).

وتم تكليف وليد عفيفى محمد عفیفی رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترونفرتيتي

وحصل د.ج. وليد عفيفى محمد عفيفي - على بكالوريوس علوم من جامعة الزقازيق في عام ١٩٩٩، كما حصل على ماجستير في العلوم من نفس الجامعة في عام ٢٠٠٩ ، وحصل على دكتوراة في العلوم من نفس الجامعة عام ٢٠١٢, وبدأ مسيرته المهنية داخل القطاع كجيولوجي أول بشركة خالدة للبترول في عام ٢٠٠٧ ، ثم تدرج في الوظائف حتى شغل وظيفة مدير عام مساعد الرسوبيات والإستراتيجرافيا بالشركة في عام ٢٠١٦ ، ثم شغل بعد ذلك منصب مدير عام الإستكشاف وعضوا بمجلس الإدارة بشركة الواحة للبترول في عام ٢٠٢١ ، ثم تولى منصب مدير عام الإستكشاف والتنمية بشركة خالدة للبترول .

وكلف الوزير المهندس أحمد صلاح الدين سيد عبد الرحمن رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال البحرية للبترول.

وقد حصل المهندس أحمد صلاح الدين سيد عبد الرحمن - على بكالوريوس هندسة من جامعة القاهرة في عام ١٩٩٤، وبدأ مسيرته المهنية داخل القطاع كمهندس بشركة خالدة للبترول في عام ۱۹۹۹ ، وتدرج في المناصب داخل القطاع حتى أصبح مدير عام مساعد إنتاج الغاز بالشركة في عام ٢٠١١ ، ثم شغل بعد ذلك منصب مدير عام المنطقة الشرقية في عام ٢٠١٥ . وتولى بعد ذلك منصب مدير عام سلامة العمليات بالشركة في عام ٢٠٢٤.