وزير البترول يكلف المهندس محمود عبدالحميد مستشاراً للشركة القابضة للغازات

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية قراراً بتكليف المهندس محمود عبدالحميد محمود محمد مستشاراً للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) عقب بلوغه السن القانوني للتقاعد نظراً لما يتمتع به من خبره عملية وفنية كبيرة في مجال الإنتاج وتعظيماً للدور الذي تلعبه الشركة كونها محور استراتيجي لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والطاقة وتوفير الاحتياجات المحلية من الغاز .

كما أصدر قراراً بتكليف المهندس سيد احمد عبد الفتاح سليم عضواً منتدباً تنفيذياً للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اعتباراً من ٢٠٢٦/٢/١.