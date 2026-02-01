قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

شركة خالدة للبترول تطلق شعارها المؤسسي الجديد

أمل مجدى

أعلنت شركة خالدة للبترول اليوم، الأحد، عن الإطلاق الرسمي لشعارها المؤسسي الجديد، في خطوة جديدة في تحديث وتطوير الهوية المؤسسية للشركة.

ويأتي إطلاق الشعار الجديد استكمالًا لإطلاق الرؤية والرسالة والقيم المؤسسية لشركة خالدة في وقت سابق من العام، ويهدف لتعزيز الهوية المؤسسية للشركة، مع الحفاظ على المبادئ الراسخة التي تحكم عملياتها، وشراكاتها، وتوجهها الاستراتيجي على المدى الطويل.

يعكس الشعار الجديد رؤية شركة خالدة للمساهمة في مستقبل قطاع البترول والغاز في مصر كشركة رائدة في مجال الاستكشاف والإنتاج. كما يجسد رسالتها في العمل كفريق واحد للقيام بعمليات آمنة وفعالة، وتعظيم إمدادات الطاقة في مصر، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهميها.

وقد صُمم الشعار ليعبر عن الوضوح والمرونة والتطلع إلى المستقبل، ويعكس القيم الجوهرية التي تحكم أداء الشركة وهي: فريق واحد، والسلامة، والتميز، والنزاهة، والاستدامة، ويعبر بصريًا عن التزام خالدة بالتميز التشغيلي، وانضباط التنفيذ، والنمو المسؤول طويل الأجل.

وباعتبارها شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي، تواصل خالدة العمل وفق هدف مشترك لتحقيق الأداء المتميز، والاستدامة، وخلق القيمة.

ويعزز الشعار الجديد هذا النموذج القائم على الشراكة، باعتباره رمزًا للعمل التكاملي في دعم الأهداف الاستراتيجية للشركة.

وسيتم اعتماد الشعار عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الخارجية للشركة اعتبارًا من 1 فبراير. 

أما التطبيقات المادية كاللوحات الإرشادية والمطبوعات، فسيتم تحديثها تدريجيًا وفق نهج مرحلي يراعي الاستخدام المسئول للمواد الحالية.

وتعد خالدة أكبر شركة منتجة للبترول الخام في قطاع البترول المصري، وأكبر شركة للعمليات في صحراء مصر الغربية.

