البترول الكويتية تحدد 545 دولارا لمبيعات طن غاز البروبان المسال و540 دولارا للبيوتان في فبراير المقبل

أ ش أ

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية اليوم /الخميس/ أن أسعار شهر فبراير المقبل الجديدة لمبيعات غازي "البروبان" و"البيوتان" المسالان ستكون 545 دولارا لطن "البروبان" و540 دولارا "للبيوتان".

ووفقا لهذه الأسعار الجديدة المعلنة من مؤسسة البترول الكويتية اليوم فإن أسعار شهر فبراير 2026 لغاز "البروبان" المُسال سجلت ارتفاعا بمقدار 20 دولارا للطن الواحد، كذلك ارتفعت لغاز "البيوتان" المسال بمقدار 20 دولارا للطن الواحد وذلك مقارنة بأسعارهما لشهر يناير المنصرم حين حددت مؤسسة البترول الكويتية مبيعات غازي "البروبان" و"البيوتان" المسالان بـ 525 دولارا لطن "البروبان" و520 دولارا لـ"البيوتان".

ويستخدم غازا "البروبان" و"البيوتان" في صناعة البتروكيماويات إضافة إلى استخدامات أخرى كوقود للطبخ والتدفئة وغيرها من الاستخدامات.

وتتأثر أسعار الغاز المسال بأسعار النفط في الأسواق العالمية صعودا وهبوطا باعتبارها محددا رئيسيا لأسعار هذه المواد إضافة إلى تأثرها بحالة العرض والطلب في السوق وعوامل أخرى.