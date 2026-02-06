اشتعال النيران في سيارة مواد بترولية على الطريق الدولي بجنوب سيناء

اشتعلت النيران في سيارة لنقل المواد البترولية على الطريق الدولي بجنوب سيناء، عقب اصطدامها بسيارتين نقل في مدخل مدينة شرم الشيخ.

تلقى اللواء محمد كامل عناني، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين ربع نقل محملين بالرمال، مع سيارة محملة بمواد بترولية على الطريق الطولي، على بعد 15 كيلو متر من مدينة شرم الشيخ .

أسفر الحادث عن إصابة أحد السائقين، واشتعال النيران في السيارة المحملة بالمواد ، إضافة إلى حريقع جزئي في سيارتي النقل.

تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، وسيارات الحماية المدنية لإخماد الحريق الذي اشتعل في السيارات.

وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة للتحقيق في أسباب وقوع الحادث.