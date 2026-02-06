300 لتر| ضبط شخص يبيع مواد بترولية داخل زجاجات بلاستيكية في السوق السوداء بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط بائع متجول يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية وبحوزته 300 لتر بنزين وسولار وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.

300 لتر

في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص ببيع مواد بترولية معبأة داخل زجاجات بلاستيكية بمنطقة فيصل بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة بائع متجول - يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية وبحوزته حوالى 300 لتر سولار وبنزين وبمواجهته اعترف بتحصله على المواد البترولية من خلال شرائها من إحدى محطات الوقود، وباستهداف المحطة المشار إليها تبين أنها ملك (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال بيعه المواد البترولية بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.