إيركايرو تشارك في معرض للسياحة والسفر بأسطنبول

تشارك شركة إيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، بشكل متميز فى فعاليات معرض EMIIT، المنعقد في مدينة اسطنبول بتركيا خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير الجاري.

وحرص فريق إيركايرو، على التواصل مع العديد من وكلاء السياحة والسفر ومنظمى الرحلات للترويج لخطط الشركة من تركيا الى القاهرة ومناطق الجذب السياحى فى مصر.

حظت إيركايرو بإشادة واضحة من الحضور، بعد ظهورها بتمثيل مشرف بجناح جذب العديد من المشاركين في المعرض.

الجدير بالذكر أن إيركايرو أعلنت عن جدول رحلاتها لصيف 2026 والذي يضمن قيام ايركايرو بتشغيل عدد 6 رحلات اسبوعيا من مطار صبيحة باسطنبول الى القاهرة.

تأتي مشاركة ايركايرو بالمعرض في إطار خطتها الاستراتيجية للتواجد بالمحافل الدوليه لتعزيز صورتها كشركة طيران مصرية قادرة على المنافسة بصناعة السفر والطيران.