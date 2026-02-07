متحدث الصحة: لدينا برنامج علاجي لـ"إدمان الإنترنت"لكل الفئات العمرية

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، أن العيادات التخصصية لعلاج سوء استخدام وإدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية تضم كوادر مدربة على التعامل مع هذه المشكلة من خلال برنامج علاجي خاص لكل الفئات العمرية.. موضحا أن إدمان الإنترنت أصبح قضية صحية ونفسية فرضت نفسها بقوة على المجتمع.

وقال عبدالغفار ـ في تصريح خاص لقناة إكسترا نيوز اليوم السبت إن التكنولوجيا هي أداة مهمة في التعلم والتواصل، ولكن المشكلة تبدأ حين تتحول التكنولوجيا من وسيلة مساعدة إلى سلوك قهري يؤثر على نفسية الإنسان وعلاقته الاجتماعية وتحصيله الدراسي وتركيزه.

وأشار الى أن الوزارة أعلنت بدء المرحلة الأولى من تشغيل عيادات تخصصية لعلاج سوء استخدام وإدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية وتشمل تشغيل ست عيادات في ستة مستشفيات كبرى للصحة النفسية وهي العباسية والخانكة بالقاهرة الكبرى، المعمورة بالإسكندرية، الدميرة بالدقهلية، مستشفى المنيا، مستشفى أسيوط).. موضحا أن المرحلة الثانية ستشمل توسع في عدد العيادات.

وأضاف أن هذه العيادات تبدأ بالتشخيص المبكر من خلال أدوات تقييم علمية دقيقة للحد من الاستخدام المفرط للإنترنت قبل أن يتحول إلى إدمان وتحديد الساعات الآمنة للاستخدام لكل فئة عمرية.. موضحا أن الساعات الآمنة للاستخدام للأطفال أقل من خمس سنوات لاتزيد عن نصف الساعة يوميا وتحت إشراف مباشر من الأهل، وأن الفئة العمرية من ست سنوات إلى 12 سنة المعدل الآمن هو من ساعة إلى ساعتين يوميا كحد أقصى مع عدم الاستخدام بأي شكل من الأشكال قبل النوم.

ولفت إلى أن الساعات الآمنة من سن 13 عاما إلى 18 عاما من ساعتين إلى 3 ساعات مع أهمية مراقبة المحتوى والألعاب.. موضحا أن أي استخدام يؤثر على النوم أو العمل أو العلاقات الاجتماعية يعد مؤشرا خطيرا لجميع الفئات العمرية.

وشدد متحدث وزارة الصحة والسكان على ضرورة تجنب الألعاب التي تعتمد على العنف المفرط أو العزلة مع أهمية مشاركة الوالدين في المتابعة الدورية للمحتوى والتأكيد على أهمية عدم مشاركة أي بيانات أو صور شخصية.