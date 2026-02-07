قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواجهة حاسمة بين الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
وزير الخارجية: مصر تدعم جهود خفض التصعيد والتوصل لتسوية توافقية للملف النووي الإيراني
5 عوامل تشجع المارد الأحمر على هزيمة بطل الجزائر.. هل يكسر الأهلي عقدة شبيبة القبائل؟
سفيرنا ببلجيكا: القضية الفلسطينية حية في قلب أوروبا.. وبروكسل تدعم استمرار دور الأونروا
«الصحة»: 6 عيادات لعلاج إدمان الإنترنت في مستشفيات كبرى
فورين بوليسي : أسواق السندات أصبحت ساحة للمعارك بين القوى الكبرى
بعد 10أيام بحث عن جثته.. أهالي قرية الصواف يشيعون غريق الكرة بـ كوم حمادة
رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7-2-2026
أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 7-2-2026
157 دقيقة .. رقم صادم يكشف حقيقة مشاركة زيزو وإمام عاشور مع الأهلي
بمشاركة مرصد الأزهر.. مدريد تحيي الأخوة الإنسانية بلقاء يجمع المسلمين والمسيحيين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
متحدث الصحة: لدينا برنامج علاجي لـ"إدمان الإنترنت"لكل الفئات العمرية

أ ش أ

 أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، أن العيادات التخصصية لعلاج سوء استخدام وإدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية تضم كوادر مدربة على التعامل مع هذه المشكلة من خلال برنامج علاجي خاص لكل الفئات العمرية.. موضحا أن إدمان الإنترنت أصبح قضية صحية ونفسية فرضت نفسها بقوة على المجتمع.

وقال عبدالغفار ـ في تصريح خاص لقناة إكسترا نيوز اليوم السبت إن التكنولوجيا هي أداة مهمة في التعلم والتواصل، ولكن المشكلة تبدأ حين تتحول التكنولوجيا من وسيلة مساعدة إلى سلوك قهري يؤثر على نفسية الإنسان وعلاقته الاجتماعية وتحصيله الدراسي وتركيزه.

وأشار الى أن الوزارة أعلنت بدء المرحلة الأولى من تشغيل عيادات تخصصية لعلاج سوء استخدام وإدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية وتشمل تشغيل ست عيادات في ستة مستشفيات كبرى للصحة النفسية وهي العباسية والخانكة بالقاهرة الكبرى، المعمورة بالإسكندرية، الدميرة بالدقهلية، مستشفى المنيا، مستشفى أسيوط).. موضحا أن المرحلة الثانية ستشمل توسع في عدد العيادات.

وأضاف أن هذه العيادات تبدأ بالتشخيص المبكر من خلال أدوات تقييم علمية دقيقة للحد من الاستخدام المفرط للإنترنت قبل أن يتحول إلى إدمان وتحديد الساعات الآمنة للاستخدام لكل فئة عمرية.. موضحا أن الساعات الآمنة للاستخدام للأطفال أقل من خمس سنوات لاتزيد عن نصف الساعة يوميا وتحت إشراف مباشر من الأهل، وأن الفئة العمرية من ست سنوات إلى 12 سنة المعدل الآمن هو من ساعة إلى ساعتين يوميا كحد أقصى مع عدم الاستخدام بأي شكل من الأشكال قبل النوم.

ولفت إلى أن الساعات الآمنة من سن 13 عاما إلى 18 عاما من ساعتين إلى 3 ساعات مع أهمية مراقبة المحتوى والألعاب.. موضحا أن أي استخدام يؤثر على النوم أو العمل أو العلاقات الاجتماعية يعد مؤشرا خطيرا لجميع الفئات العمرية.

وشدد متحدث وزارة الصحة والسكان على ضرورة تجنب الألعاب التي تعتمد على العنف المفرط أو العزلة مع أهمية مشاركة الوالدين في المتابعة الدورية للمحتوى والتأكيد على أهمية عدم مشاركة أي بيانات أو صور شخصية.

وزارة الصحة الإنترنت الإسكندرية الألعاب الإلكترونية إدمان الإنترنت

