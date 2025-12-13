عمرو يوسف يكشف حقيقة رفض كندة علوش عمله مع بعض الممثلات

حل النجم عمرو يوسف ضيفًا على الإعلامية عبلة سامى قى حلقة جديدة من برنامج «عندك وقت مع عبلة» على شاشة قناة mbc مصر،وكشف عمرو يوسف خلال اللقاء العديد من الجوانب الإنسانية والشخصية فى شخصيته.

وبسؤاله عما إذا كان من الممكن أن ترفض زوجته الفنانة كندة علوش العمل مع فنانة معينة قال « مش ممكن تطلب كندة مني كده بس لو فى بينهم خلاف وده هيضايقها مش هشتغل».

وكشف عمرو أن أكثر قرار غير حياته فرد قائلا «الزواج طبعا» مؤكدا أنه يعيش مع كندة علوش حياة زوجية مليئة بالتفاهم والتعاون.

وأكد يوسف خلال لقائه مع عبلة سامى أن أكثر ما يضايقه فى الحياة المهنية هو الاستهتار فى العمل وأنه بطبعه هاديء ولا يتعصب كثيرا إلا فى العمل قائلا «الغباء والاستهتار فى الشغل بيعصبوني».