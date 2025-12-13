المغرب وملاوي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون البرلماني

وقع مجلس النواب المغربي، اليوم /السبت/، مذكرة تفاهم مع الجمعية الوطنية بجمهورية مالاوي، وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة للجمعية العامة لمؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية.

وأوضح مجلس النواب المغربي - في بيان - أن هذه المذكرة، التي وقعها كل من راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب المغربي، وسمير كافار سوليمان، رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية مالاوي، تهدف الى توطيد التواصل بين البرلمانيين وهيئات المؤسستين التشريعيتين، وتنسيق المواقف على المستويات الجهوية والقارية والدولية، والدفاع عن قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون.

وأضاف البيان أن المذكرة تهدف أيضا إلى التشاور الدائم على مستوى جميع المنظمات البرلمانية المشتركة بينهما، وعلى تنسيق مواقفهما في هذا الإطار، وتبادل التجارب والخبرات بين مجموعات الصداقة واللجان المتخصصة وإدارتي المؤسستين، وكذا تعزيز تقاسم أفضل الممارسات في المجال البرلماني.

وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب المغربي ونظيره الملاوي أجريا مباحثات ثنائية تناولت الأهمية التي تكتسيها مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها في الدفع بالتعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين.

كما استعرض الجانبان مختلف التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية، فضلا عن بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية مالاوي - في تصريحات صحفية - على أهمية العمل المشترك بين البرلمانات الإفريقية وعلى محورية مذكرة التفاهم الموقعة في الدفع بالعمل البرلماني المشترك ومد جسور التعاون بين المؤسستين التشريعيتين.