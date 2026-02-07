شركة الكهرباء الأوكرانية: شبكة الطاقة تتعرض لهجوم روسي كبير

أعلنت شركة الكهرباء الأوكرانية، أن شبكة الطاقة تتعرض لهجوم روسي كبير، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية القاهرة الاخبارية.

ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع قطع غيار عتاد عسكري ومواد ذات صلة إلى أوكرانيا مقابل 185 مليون دولار.

ويُشار ألى أن أوكرانيا اتجهت، في حربها مع روسيا إلى نموذج عسكري جديد قائم على التسليح الرخيص واسع النطاق، بحسب خبراء.

ووفق وكالة رويترز ؛ فإن هذا الأمر فتح الباب أمام إعادة تعريف مفهوم التفوق العسكري في القرن الحادي والعشرين.

واشارت وكالة رويترز إلى أن إعتماد كييف على إنتاج ضخم للطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة، حيث تنتج نحو 4 ملايين طائرة سنويًا، مع قدرة سريعة على مضاعفة هذا الرقم، مقابل إنتاج أمريكي لا يتجاوز عشرات الآلاف.







