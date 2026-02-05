لافروف: روسيا مستعدة لقبول أوكرانيا جارة محايدة على المدى الطويل

أكد سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، أن روسيا مستعدة لقبول أوكرانيا جارة محايدة على المدى الطويل، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال لافروف:" روسيا تجري اتصالات غير معلنة مع بعض القادة الأوروبيين".

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر متعددة لموقع إكسيوس أن روسيا والولايات المتحدة تقتربان من التوصل إلى اتفاق جديد بشأن استمرار العمل بمعاهدة “نيو ستارت” للحد من الأسلحة النووية بعد انتهائها رسميًا يوم الخميس 5 فبراير 2026. ونقلت المصادر عن دبلوماسيين على دراية بالمناقشات قولهم إن النقاشات بين الجانبين تسريع وتيرتها، مع تبادل مقترحات فنية تهدف إلى تمديد القيود الرئيسية ووضع آليات تحقق جديدة.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه روسيا أنها لم تعد ملتزمة رسميًا ببنود المعاهدة بعد انتهاء صلاحيتها، لكنها أبدت استعدادًا للعمل على اتفاق بديل مع واشنطن يضمن استقرار الترسانات النووية، بحسب المصادر. ويُنتظر أن يصدر تصريح مشترك أو إعلان رسمي في الساعات أو الأيام القادمة، بحسب المصدر المطلع.