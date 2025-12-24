فنان محترم .. رانيا فريد شوقي تنعى الماكيير محمد عبد الحميد

نعت الفنانة رانيا فريد شوقي، الماكيير محمد عبد الحميد، الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية.

وكتبت رانيا فريد شوقي عبر حسابها على فيسبوك: "رحم الله الفنان محمد عبد الحميد فنان محترم، صاحب حضور هادي وبصمة صادقة، خالص العزاء لأسرته وأحبّائه، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

كان قد أعلن الفنان أحمد عبد الحميد تلقي عزاء والده الماكيير محمد عبد الحميد غداً الأربعاء بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد بقاعة الوهاب.

الفنان أحمد عبد الحميد قد أعلن وفاة والده فنان المكياج الشهير محمد عبد الحميد بعد صراعه مع المرض، وكتب عبر حسابه على "فيس بوك": "بسم الله الرحمن الرحيم ؛ (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))..

وتابع: ببالغ الحزن والاسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره توفى إلى رحمة الله والدى الحاج المغفور له بإذن الله محمد عبد الحميد عبدالرحيم حفني صلاة الجنازة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد".