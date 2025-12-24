قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

رائد التجميل.. يسرا تنعي الراحل محمد عبد الحميد

سارة عبد الله

نعت الفنانة يسرا، الماكيير محمد عبد الحميد، الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية.

وكتبت يسرا عبر ستوري انستجرام: “إنا لله وإنا إليه راجعون خالص عزائي في وفاة الغالي جدًا على قلبي الصديق العزيز رائد التجميل محمد عبد الحميد”.

وكان قد أعلن الفنان أحمد عبد الحميد تلقي عزاء والده الماكيير محمد عبد الحميد اليوم الأربعاء بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد بقاعة الوهاب.

الفنان أحمد عبد الحميد قد أعلن وفاة والده فنان المكياج الشهير محمد عبد الحميد بعد صراعه مع المرض، وكتب عبر حسابه على "فيس بوك": "بسم الله الرحمن الرحيم ؛ (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))..

وتابع: ببالغ الحزن والاسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره توفى إلى رحمة الله والدى الحاج المغفور له بإذن الله محمد عبد الحميد عبدالرحيم حفني صلاة الجنازة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد".

يسرا محمد عبد الحميد الماكيير محمد عبد الحميد

